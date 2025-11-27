Как избавиться от тараканов в квартире навсегда: 11 эффективных средств

Таракан — всеядное синантропное насекомое. Как избавиться от них в квартире и частном доме раз и навсегда, как это сделать самостоятельно и быстро, эффективные методы и советы профессионалов — в материале РИА Новости.

Тараканы

Тараканы — насекомые из отряда таракановые, которые часто становятся нежеланными соседями для людей. Всего таких вредителей насчитывается более 4500 видов, но самые распространенные — рыжие и черные.

Рыжие или, по-другому, "прусаки" — маленькие, но крайне плодовитые создания (за полгода жизни одна самка способна отложить до 300 яиц). При этом в каждой капсуле развивается от 25 до 35 особей. Рыжий таракан часто обитает в многоэтажках, переползая из квартиры в квартиру, реже их можно встретить в частных домах.

Черные — более крупные создания, предпочитающие жизнь не только в квартирах, но и в домовладениях, где можно легко спрятаться в пустотах стен или под полом. В человеческие жилища черный таракан попадает из канализационных систем, мусоропроводов, а также может переползти и из соседних заброшенных зданий.

Особенность этих двух видов в том, что обычно в помещении остается только один. Эти существа являются прямыми конкурентами и чаще всего победу одерживают рыжие, так как они способны плодиться быстрее черных, в одном коконе которых может находиться до 16 особей.

Чем опасны тараканы для человека и домашних животных

Тараканы не кусают человека и не питаются кровью, однако представляют серьезную санитарную проблему. Рыжие и черные тараканы часто обитают в мусоропроводах, канализации и других загрязненных местах, после чего перемещаются по кухонным поверхностям и продуктам питания.

На теле и лапках насекомых могут переноситься болезнетворные бактерии, грибковые споры и другие загрязнения. Именно поэтому появление большой популяции тараканов считается не только бытовой неприятностью, но и потенциальной санитарной угрозой.

Домашние животные также могут пострадать. Кошки и собаки иногда поедают тараканов или случайно контактируют с инсектицидными приманками. По этой причине любые средства для борьбы с насекомыми следует применять строго по инструкции и по возможности ограничивать доступ питомцев к обработанным участкам.

Как отмечают специалисты по санитарной энтомологии, основная опасность тараканов связана не с укусами, а с их способностью переносить загрязнения, бактерии и аллергены.

Признаки появления тараканов в квартире

Чтобы понять, завелись ли в доме тараканы, необходимо обратить внимание на ряд признаков:

тараканы — крупные насекомые и их легко увидеть, если, например, ночью на кухне неожиданно включить свет;

черные мелкие точки на стенах, полу или мебели — это экскременты тараканов, которые сигнализируют об их присутствии;

яйца тараканов заметить сложно — обычно они находятся в углах и труднодоступных местах помещения, например, под плинтусами. Сами яйца действительно сложно разглядеть, но тараканы откладывают их в специальных защитных капсулах — оотеках. Иногда можно найти целую оотеку или уже пустую;

сброшенные хитиновые шкурки в укромных местах;

жировые "тропинки" вдоль плинтусов или по краям полок — там, где тараканы постоянно ходят;

следы на продуктах или погрызенные упаковки;

специфический неприятный запах — этот признак актуален, если тараканы завелись в квартире уже давно. В частных домах учуять таким образом насекомых гораздо сложнее.

Почему тараканы заводятся в квартире

Соседство с людьми обеспечивает этим насекомым наличие тепла, сырости и постоянного пропитания. Расскажем об идеальных условиях для появления и размножения тараканов.

Иногда тараканы попадают в квартиру через общие коммуникации: вентиляционные шахты (если отверстия не защищены сетками), щели вокруг труб, стояки, пути от подвала или мусоропровода. Поэтому при профилактике важно закрывать такие "маршруты".

Антисанитария и оставленная еда. Антисанитария в помещении — неубранная еда, грязь, жир, открытые мусорные ведра, кусочки пищи, попавшие за плиту или холодильник и др.

Протекающая сантехника. Для существования насекомым необходимы три условия: вода, пища и укрытие. Причем доступ к воде намного важнее наличия еды. Даже в идеально чистом помещении тараканы способны выживать за счет нескольких капель возле мойки или конденсата на трубах. Без пищи насекомые живут неделями, а без воды погибают значительно быстрее.

Переезд и перенос с вещами. Очень часто люди могут перевозить с собой тараканов, переезжая из того жилья, где они обитали.

Проблемы у соседей. Антисанитария или дезинсекция у соседей — насекомые могут перебегать из одного жилья в другое в поисках лучших условий или пропитания.

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Как избавиться от тараканов: пошаговая инструкция

Чтобы вывести тараканов, зачастую необходимо использовать сразу несколько методов: дезинсекцию, химические препараты (аэрозоли, порошки, гели от тараканов) и народные уловки.

Алгоритм борьбы

Подготовка → Обработка → Контроль → Профилактика

Устранение источников воды и подготовка помещения. Применение инсектицидов или профессиональная дезинсекция. Контроль численности с помощью ловушек и повторных обработок. Профилактические мероприятия и перекрытие путей миграции.

Подготовка квартиры

Перед обработкой помещения необходимо провести генеральную уборку, убрать остатки пищи и поместить продукты в герметичные контейнеры.

Один из важнейших этапов подготовки — лишение тараканов доступа к воде. Следует устранить протечки, насухо вытереть мойки и другие влажные поверхности, убрать конденсат и при необходимости отремонтировать сантехнику. Доступ к воде часто позволяет колонии выживать и восстанавливаться даже после применения инсектицидов.

Рекомендуется отодвинуть мебель от стен и освободить пространство под мойкой, холодильником и другой бытовой техникой, поскольку именно в этих местах тараканы чаще всего прячутся, откладывают оотеки и концентрируются в больших количествах.

Дополнительно желательно установить сетки на вентиляционные отверстия и тщательно загерметизировать щели возле труб, плинтусов и электрических коммуникаций. Это поможет снизить риск повторного проникновения насекомых из соседних помещений и инженерных шахт.

Народные средства

Домашние средства помогают снизить численность тараканов, если вредителей немного. При сильном заражении они работают лишь как дополнение к профессиональным препаратам, поскольку не уничтожают всю колонию и практически не воздействуют на яйца.

Наиболее популярным народным средством остается борная кислота. Она вызывает тяжелые нарушения работы организма насекомого и постепенно приводит его к гибели.

Классическая приманка готовится из:

одного вареного желтка;

10–15 г порошка борной кислоты;

нескольких капель растительного масла.

Из полученной массы делают небольшие шарики и раскладывают в местах скопления тараканов. Для повышения привлекательности иногда добавляют сахарную пудру или немного муки. Эффект развивается медленно, поэтому заметное уменьшение численности насекомых обычно наблюдается только через несколько недель.

Нашатырный спирт действует исключительно как отпугивающее средство. Для обработки используют раствор из 1 чайной ложки средства на 1 литр воды. Им протирают полы, плинтусы и места возможного передвижения насекомых. Из-за быстрого испарения обработку приходится регулярно повторять. Уксус применяют аналогичным образом. Он помогает временно отпугнуть насекомых, но не уничтожает ни взрослых особей, ни их потомство.

Можно изготовить ловушку для тараканов самостоятельно. Простейшую ловушку делают из банки со смазанными маслом стенками и приманкой на дне. Попав внутрь, насекомое не может выбраться. Метод помогает уменьшить количество взрослых особей, но не обеспечивает полного уничтожения популяции.

© Pixabay / monicore Лавровый лист © Pixabay / monicore Лавровый лист

Полынь, багульник, лавровый лист, ромашка, а также масла чайного дерева, мяты и эвкалипта могут временно отпугивать тараканов. Однако доказательств их высокой эффективности при серьезном заражении недостаточно.

Вымораживание и тепловая обработка имеют ограниченное применение. Метод подходит, прежде всего, для нежилых помещений, дач и хозяйственных построек. При этом оотеки значительно устойчивее к температурам, чем взрослые особи и личинки. Для их гибели обычно требуется более сильное и продолжительное воздействие— в течение нескольких суток. Поэтому, даже после успешного вымораживания и тепловой обработки часть популяции может восстановиться. В многоквартирных домах такой способ практически не применяется, поскольку связан с риском повреждения систем отопления и водоснабжения.

Профессиональные средства

Большинство современных средств против тараканов действует на нервную систему насекомых, вызывая паралич и гибель. Однако существуют и препараты с другим принципом действия, например нарушающие процессы питания или обмена веществ. Наиболее широко в профессиональной дезинсекции применяются пиретроиды, неоникотиноиды и фосфорорганические соединения.

Перед использованием любого инсектицида необходимо ознакомиться с его классом опасности. Препараты III класса требуют обязательного применения перчаток и средств защиты органов дыхания. Препараты IV класса считаются менее опасными, однако также требуют соблюдения мер предосторожности. На время обработки и до полного высыхания препарата детям и домашним животным доступ в помещение следует ограничить.

Формы инсектицидов: сравнительная таблица Средство Эффективность Безопасность Скорость действия Срок остаточного действия Гель Очень высокая Высокая Средняя До нескольких месяцев Аэрозоль Высокая Средняя Быстрая Несколько дней Мелок Средняя Средняя Медленная До нескольких недель Ловушка Средняя Высокая Медленная До нескольких месяцев

Инсектицидные гели относятся к наиболее результативным средствам борьбы с рыжими тараканами. В качестве действующих веществ в них обычно применяются фипронил, имидаклоприд, гидраметилнон и индоксакарб. После поедания приманки насекомое возвращается в убежище и погибает через несколько часов или суток. При контакте с погибшей особью или ее выделениями часть популяции также получает смертельную дозу инсектицида. Такой механизм называют каскадным эффектом. Наибольшую эффективность гели демонстрируют при низкой или умеренной численности тараканов.

Аэрозольные препараты ценятся за скорость действия. Они позволяют быстро уничтожить взрослых насекомых в местах их обнаружения. Чаще всего в состав таких средств входят циперметрин, тетраметрин, праллетрин и перметрин. Однако аэрозоли имеют существенный недостаток: они практически не действуют на яйца внутри оотек и сохраняют активность сравнительно недолго. По этой причине после однократной обработки нередко наблюдается повторное появление тараканов.

Инсектицидные мелки сохраняют популярность благодаря невысокой цене и простоте использования. Чаще всего они содержат дельтаметрин, циперметрин или зета-циперметрин. После нанесения препарат образует своеобразный защитный барьер на маршрутах передвижения вредителей. Однако максимальный результат достигается только при сочетании мелков с гелями или приманочными станциями.

Порошки-дусты отличаются продолжительным действием и подходят для обработки труднодоступных участков помещения. Препараты распределяют тонким слоем под мебелью, за холодильником и кухонным гарнитуром. Некоторые средства на основе хлорпирифоса сохраняют эффективность в течение нескольких недель после нанесения. Недостатком порошков является риск попадания частиц на пищевые поверхности, поэтому применять их следует особенно осторожно.

Приманочные станции представляют собой небольшие пластиковые контейнеры с инсектицидной приманкой. Они безопаснее многих открытых средств, долго сохраняют активность и позволяют отслеживать количество насекомых в помещении. Однако при сильном заражении использовать только станции нецелесообразно — они должны дополнять другие методы борьбы.

За последние годы тараканы стали заметно устойчивее к отдельным препаратам. Это связано с развитием резистентности — способности насекомых адаптироваться к действию ядов. Для повышения эффективности обработки специалисты рекомендуют менять химические группы инсектицидов каждые несколько месяцев, чередуя пиретроиды, неоникотиноиды и фосфорорганические соединения.

© Pixabay / GooseB Кот лежит около убитого таракана © Pixabay / GooseB Кот лежит около убитого таракана

Когда нужна помощь профессиональных дезинсекторов

Обращение в СЭС или специализированную службу рекомендуется при массовом заражении, постоянном повторном появлении насекомых и наличии нескольких очагов в многоквартирном доме.

Процедура дезинсекции тараканов — это профессиональный метод уничтожения насекомых, который подразумевает использование более концентрированных препаратов и специальное оборудование (распылители, опрыскиватели или генераторы).

Очаговый метод обработки применяют при выявлении активного заражения, например, в ресторане, на складе или в жилом доме, где обнаружили колонию тараканов. Метод предполагает обработку комбинациями инсектицидов в больших концентрациях. Используется мощное оборудование — генераторы холодного и горячего тумана.

Профилактическая дезинсекция тоже проводится на пищевых предприятиях, но там, где нет тараканов. Для этого выполняется обработка гелем и устанавливаются клеевые ловушки.

Как заставить соседей вывести тараканов

В том случае, если соседи не принимают меры по избавлению от тараканов, на виновников можно воздействовать.

В случае распространения тараканов пострадавший может начать обращаться с жалобами в различные инстанции. В первую очередь имеет смысл попросить управляющую домом компанию провести осмотр квартиры как заявителя, так и лица, в отношении которого написано заявление. При этом следует иметь в виду, что квартира, где потенциально развелись тараканы, может быть осмотрена только с разрешения ее собственника.

Также следует обратиться в полицию, чтобы зафиксировать нарушение своих прав. Сотрудники ведомства в любом случае обязаны отреагировать на заявление. Кроме того, необходимо написать заявление в санитарно-эпидемиологическую службу, в котором изложить все те же доводы. Кроме того, юристы рекомендуют подать от всех жильцов коллективный иск в суд в том случае, если все вышеперечисленные методы будут малоэффективны.

Подытожим

Уведомить о заражении управляющую компанию; Зафиксировать факт нарушения прав в письменном виде; Обратиться с заявлением в санэпидслужбу; Если эти шаги не привели к результату, можно обратиться в суд.

Профилактика появления тараканов в квартире

Профилактика всегда обходится дешевле и проще, чем борьба с большой колонией. Стоит выполнить несколько действий, которые помогут предотвратить появление тараканов в доме:

следует проводить генеральную уборку, помыть даже в самых труднодоступных местах — за шкафами, за кухонным гарнитуром;

если в стенах или полу есть трещины, их нужно обязательно загерметизировать;

следить за чистотой на кухне после еды;

следить за удалением остатков пищи и крошек с поверхностей и как можно меньше принимать пищу в других комнатах;

отремонтировать сантехнику, если она протекает;

не оставлять лужицы и капли на поверхностях;

приобрести мусорные ведра с крышками, чтобы запах отходов не привлекал насекомых;

плотно закрывать все банки и пакеты с продуктами, находящиеся в кухонных шкафах;

установить сетки на вентиляционные отверстия.

© Фото : Pexels/Picas Joe Таракан © Фото : Pexels/Picas Joe Таракан

Часто задаваемые вопросы

Помогают ли ультразвуковые отпугиватели?

Доказательств эффективности таких устройств нет. Большинство специалистов рассматривает их исключительно как маркетинговый продукт. Иногда в отдельных случаях устройство может создать кратковременный дискомфорт, но рассчитывать на него как на решение проблемы не стоит.

Можно ли уничтожить тараканов только борной кислотой?

При небольшой популяции это возможно, но при массовом заражении требуется сочетание нескольких методов.

Почему тараканы возвращаются после обработки?

Причиной обычно становятся сохранившиеся оотеки, миграция от соседей или развитие резистентности тараканов к одному действующему веществу.

Сколько живут тараканы без еды?

Взрослые особи способны обходиться без пищи несколько недель, однако отсутствие доступа к воде переносится значительно хуже: без воды эти насекомые продержатся не больше недели (а в сухих и теплых условиях срок сокращается до 3–5 дней). Именно поэтому в борьбе с ними так важно перекрывать все источники влаги.

Нужно ли повторять обработку?

Да. Повторная обработка часто необходима через несколько недель для уничтожения молодых насекомых, вышедших из оотек. Интервал обычно составляет 7–14 дней: это как раз то время, за которое вылупляется основная масса личинок. Если не провести второй этап, выжившие нимфы дадут новое поколение. Иногда профессионалы рекомендуют и третью обработку для закрепления результата.

Главное о борьбе с тараканами: мнение эксперта

Тараканы считаются одними из самых живучих насекомых. Даже после успешной обработки популяция может восстановиться всего за несколько недель, если в помещении сохранилась хотя бы одна оотека.

Именно поэтому универсального средства, способного уничтожить всех тараканов за одно применение, не существует. Устойчивый результат обеспечивает только комплексный подход: устранение источников воды, перекрытие путей проникновения, обработка укрытий и последующий контроль численности насекомых. Николай Дубинин, врач-дезинфектолог, отмечает: "Главное, что нужно тараканьему гнезду для развития, — это вода. И уже следующим пунктом будет еда".

Дополнительную проблему создает резистентность — способность тараканов приспосабливаться к инсектицидам. Исследования показывают, что многие городские популяции уже менее чувствительны к отдельным действующим веществам, в том числе к некоторым пиретроидам. Доктор биологических наук Светлана Рославцева подчеркивает: "У большинства популяций тараканов теперь выявлена так называемая резистентность. Длительное применение одних и тех же средств вызвало то, что они перестали действовать". Чтобы снизить риск развития устойчивости, специалисты рекомендуют периодически менять действующие вещества и сочетать разные методы борьбы: использовать инсектицидные гели, клеевые ловушки, приманки на основе борной кислоты и препараты с диатомитом или диоксидом кремния.

© Depositphotos.com / lufimorgan Таракан © Depositphotos.com / lufimorgan Таракан

Главное о борьбе с тараканами

Устранить доступ к воде: отремонтировать сантехнику, насухо вытирать раковину и удалять конденсат. Хранить продукты в герметичных контейнерах и ежедневно выносить мусор. Обрабатывать не только кухню, но и все потенциальные укрытия: пространство под мебелью, бытовой техникой, возле труб и вентиляции. Не ограничиваться одним средством. Наиболее эффективен комплексный подход, сочетающий гели, ловушки и санитарную обработку. Повторять обработку через несколько недель, поскольку яйца внутри оотек могут сохранять жизнеспособность. Периодически менять действующие вещества, чтобы снизить риск формирования устойчивой популяции. Устанавливать сетки на вентиляционные отверстия и герметизировать щели, через которые насекомые способны проникать из соседних помещений. При массовом заражении многоквартирного дома проводить обработку одновременно в нескольких квартирах или обращаться в профессиональную службу дезинсекции.