Как избавиться от мышей в доме и квартире навсегда

Появление в доме грызунов — не только испытание для страдающих фобией и брезгливых, но большая угроза здоровью домочадцев и их имуществу. Эффективные и проверенные способы избавиться от мышей в квартире и частном доме, ловушки, яды, ультразвуковые отпугиватели, народные средства и советы по профилактике — в материале РИА Новости.

Почему в доме появляются мыши

Домовые мыши появляются рядом с человеком там, где есть три вещи: еда, вода и укрытия. Их привлекают пищевые отходы, запасы круп, корм для домашних животных, захламленные подвалы, сараи и теплые технические помещения. Осенью и зимой грызуны особенно активно перебираются в дома, поскольку ищут тепло и постоянный источник питания.

Есть и другая причина, по которой нельзя недооценивать появление даже нескольких особей. Домовые мыши размножаются очень быстро. Уже через 5–7 недель после рождения молодые животные способны приносить потомство. Одна самка в отапливаемом помещении может дать до 5–10 пометов за год, а число детенышей в каждом достигает 12, а иногда и 14. Из-за этого небольшое семейство за несколько месяцев способно превратиться в многочисленную колонию.

Есть некоторые факторы, которые повышают вероятность того, что в жилом помещении появятся грызуны.

Основные причины появления мышей в доме:

дом расположен вблизи свалок или груд мусора, который вывозится нерегулярно. Грызунов привлекают залежи бытовых и органических отходов как для еды, так и для гнездования. В таком случае мыши и крысы могут переселиться в человеческое жилье, расположенное поблизости;

в доме есть сильно захламленный подвал;

на цокольных этажах размещены продуктовые магазины или склады с продуктами;

несоблюдение санитарных норм;

мыши могут попасть в дом, например, при переезде, спрятавшись в коробках;

рядом находятся помещения, в которых содержится домашний скот.

Часто можно услышать: "Мыши бывают только там, где грязно". На деле все иначе. Даже идеально убранный дом не защищен от грызунов. Достаточно маленькой щели, открытого вентиляционного отверстия или миски с кормом для животного.

Если вы заметили одну мышь, не стоит считать ее случайным гостем. Обычно одиночные особи встречаются редко: появление одного зверька часто означает, что поблизости уже находится несколько его сородичей.

© Pixabay / Capri23auto Домовая мышь © Pixabay / Capri23auto Домовая мышь. Архивное фото

Как понять, что в доме завелись мыши

Грызуны ведут скрытный образ жизни и редко попадаются на глаза днем. Обычно хозяева замечают уже последствия их присутствия.

Определить, что в жилище объявились мыши, несложно

Мышиный помет . Чаще всего его можно найти рядом с упаковками с едой, в ящиках или шкафах, под раковинами, в скрытых местах. Его наибольшее количество там, где грызуны гнездятся и кормятся. Сам помет мелкий (3–6 мм), похож на темные зернышки риса. Если он влажный и блестящий — свежий, сухой и рассыпающийся говорит о том, что грызуны бывали здесь раньше.

. Чаще всего его можно найти рядом с упаковками с едой, в ящиках или шкафах, под раковинами, в скрытых местах. Его наибольшее количество там, где грызуны гнездятся и кормятся. Сам помет мелкий (3–6 мм), похож на темные зернышки риса. Если он влажный и блестящий — свежий, сухой и рассыпающийся говорит о том, что грызуны бывали здесь раньше. Покусанная проводка, предметы одежды, мебель и так далее. Грызуны постоянно стачивают резцы, поэтому ищите погрызенные упаковки (особенно с крупами, семечками), картон, деревянные предметы, ткань или утеплитель. Мыши часто используют такие материалы, чтобы обустраивать гнезда в укромных уголках. Следы грызунов можно найти даже на конструкции дома. Более крупные отметки указывают на присутствие крыс.

и так далее. Грызуны постоянно стачивают резцы, поэтому ищите погрызенные упаковки (особенно с крупами, семечками), картон, деревянные предметы, ткань или утеплитель. Мыши часто используют такие материалы, чтобы обустраивать гнезда в укромных уголках. Следы грызунов можно найти даже на конструкции дома. Более крупные отметки указывают на присутствие крыс. Присутствует неприятный специфический запах в местах пребывания грызунов. На него могут реагировать домашние питомцы.

в местах пребывания грызунов. На него могут реагировать домашние питомцы. Появляются испорченные пакеты с крупами, зернами и семечками .

. Ночью можно услышать шуршание, царапающие звуки — типичные признаки активности мышей, так как они наиболее деятельны в темное время суток. Звуки могут доноситься из-под пола, из пустот в стенах, за мебелью.

Иногда проблему раньше хозяев замечают домашние питомцы: кошка может подолгу сидеть в одном месте, пристально всматриваясь, или собака начинает активно обнюхивать стену. Также можно заметить "мышиные дорожки" — полосы пыли или жира вдоль стен и плинтусов, которые остаются, когда грызуны регулярно бегают одним и тем же маршрутом. Еще один маркер — скопления обрывков бумаги, ткани или утеплителя в каком-то укромном месте: скорее всего, там обустроено гнездо.

Некоторые признаки также указывают на масштаб бедствия. Если грызунов можно увидеть ночью, но никогда днем, популяция, вероятно, еще не стала слишком большой и ее можно контролировать с помощью ловушек и наживок. Если грызуны заметны в светлое время суток, большое количество свежего помета или новые следы, вполне вероятно, что нежеланные гости расплодились и для их уничтожения могут потребоваться услуги профессионалов.

Как мыши попадают в дом или квартиру

Мыши способны проникать в жилье через очень маленькие отверстия. У этих грызунов гибкий скелет, а строение черепа позволяет протискиваться в узкие щели. Взрослая домовая мышь может пролезть через отверстие шириной всего 6–7 мм.

Чаще всего грызуны попадают в помещение:

через щели в фундаменте;

по вентиляционным каналам;

через отверстия вокруг труб;

через неплотно закрывающиеся двери;

из подвалов и чердаков;

вместе с коробками, строительными материалами или вещами при переезде.

Для жителей многоквартирных домов существует и дополнительный риск. Грызуны легко перемещаются по коммуникациям, вентиляционным каналам и техническим пустотам между квартирами. Поэтому в ряде случаев имеет смысл договариваться с соседями и проводить профилактические меры одновременно.

Чем опасны мыши для человека

Мыши причиняют не только материальный ущерб. Они являются переносчиками инфекций и могут загрязнять продукты жизнедеятельностью.

Какой вред приносят мыши человеку и дому:

портят имущество, в том числе мебель, ковры, стены, электропроводку, съедобные запасы;

мыши и крысы являются переносчиками болезней, опасных для здоровья и жизни человека;

гpызyны могут шуршать по ночам, не давая людям заснуть;

в дoмe, в кoтopoм пoceлилиcь такие животные, пpиcyтcтвyeт cпeцифичecкий зaпax.

Наличие грызунов в доме представляет определенный риск для человеческого здоровья. Они не только переносят различные заболевания (туляремия, геморрагическая или мышиная лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз, сальмонеллез, иерсиниоз, бубонная чума, гельминтозы), но и могут распространять микробы и вирусы, контактируя с пищей. Различные возбудители могут передаваться через помет, мочу, загрязненную пищу, аэрозоли или паразитов, переносимых грызунами. Нередко грызуны вызывают у человека аллергические реакции. Кроме того, когда эти животные решают перебраться на новое пространство, они приносят с собой блох, клещей и других паразитов.

У мышей разнообразный рацион. Они предпочитают хлопья, зерна и орехи, но будут есть все, до чего смогут дотянуться, в том числе корм для домашних животных. У них острые и прочные зубы, которые позволяют им прогрызть пластиковую упаковку, мебель и резиновые материалы. Это означает, что они могут получить доступ даже к содержимому запечатанных контейнеров и испортить продукты. Известно, что мыши и крысы портят электрические провода, что может привести к пожару.

Как избавиться от мышей: эффективные способы борьбы

Успешная борьба с грызунами требует последовательных действий. Использование только одного средства редко дает долговременный результат.

Чек-лист

Найти места проникновения и возможные гнезда. Перекрыть щели и отверстия. Установить ловушки или приманки. Убрать продукты и источники воды. Провести профилактику повторного появления.

Мыши редко появляются там, где для них не осталось ни одной лазейки. Поэтому заделка щелей считается одной из самых полезных мер защиты. Осмотрите фундамент, пол, стены, места вокруг труб и вентиляционных каналов. Иногда отверстие кажется совсем небольшим, но для мыши его вполне достаточно.

Но не все материалы подходят для такой работы. Пластик, резину, монтажную пену или дерево грызуны часто прогрызают, поэтому рассчитывать на них не стоит. Гораздо лучше работают цементный раствор, цементная штукатурка, асбестоцементные плиты и оцинкованный металл. Отдельного внимания заслуживает вентиляция. Здесь хорошо помогает металлическая сетка с мелкой ячейкой — от 1 до 5 мм. Для мышей это серьезное препятствие.

Не стоит забывать и о дверях с окнами. Установка уплотнителей помогает перекрыть дополнительные пути доступа. А после завершения всех работ полезно дважды в год проводить повторный осмотр дома: весной и осенью в стыках и швах могут появиться новые микротрещины.

Александр Петров, мастер по дератизации, отмечает: "Наиболее эффективным решением считаю комбинированный подход: использование металлической сетки в сочетании с качественным герметиком. В одном из кейсов мне удалось полностью избавить многоквартирный дом от проблемы, применив этот метод в комплексе с обработкой помещения специальными средствами".

Ловушки и мышеловки

© Pixabay / Peggy_Marco Мышь в мышеловке © Pixabay / Peggy_Marco Мышь в мышеловке. Архивное фото

Хороший способ избавиться от мышей в условиях продолжающегося заражения — это мышеловки. Классические деревянные ловушки-защелки подходят для небольших популяций мышей. Лучше использовать сразу много мышеловок и разного типа. Например, ловушки-приманки, живоловки и клеевые ловушки. Такой подход повышает шансы на успех, поскольку разные устройства работают по-разному, а часть грызунов со временем учится обходить привычные препятствия.

Размещать ловушки лучше там, где мыши появляются чаще всего. Как правило, они передвигаются вдоль стен, придерживаясь одних и тех же маршрутов. Именно поэтому устройства ставят вплотную к стене и перпендикулярно плинтусу.

А вот сыр, вопреки популярным историям, далеко не лучшая приманка. Куда больше мышей интересуют продукты с сильным запахом: кусочек сала, бекон, арахисовая или шоколадная паста. Но есть хитрость — приманки не должно быть много. Иначе мышь сумеет отщипнуть часть лакомства и спокойно уйти. Некоторые даже привязывают приманку тонкой ниткой, чтобы зверек не утащил ее целиком.

Есть и еще одно правило: ловушки требуют внимания. Их нужно регулярно проверять и обновлять приманку, поскольку мыши быстро привыкают к запахам и становятся значительно осторожнее.

Отрава и родентициды

Химические средства против мышей, известные как родентициды, остаются одним из самых распространенных способов борьбы с грызунами. В основе большинства препаратов лежат антикоагулянты — вещества, нарушающие свертывание крови. Антикоагулянты бывают разных поколений. Средства первого поколения, например варфарин, обычно действуют после многократного поедания приманки. Препараты второго поколения — бродифакум, бромадиолон, дифенакум — значительно сильнее и нередко срабатывают после одного приема.

Сегодня такие средства выпускают в форме зерновых приманок, гранул и брикетов. Но их эффективность не отменяет главного правила: использовать препарат нужно строго по инструкции. Безопасной отравы для детей или домашних питомцев не существует.

Даже современные средства требуют аккуратного обращения.

Работать с приманками нужно в перчатках. Во время раскладки не стоит есть, пить или курить, чтобы случайно не перенести частицы вещества на руки или продукты.

Приманки лучше размещать в специальных контейнерах или лотках. Это снижает риск для детей и животных и не позволяет грызунам растаскивать яд по помещению.

Необходимо контролировать поедание приманки. Если средство остается нетронутым, его лучше перенести в другое место. Когда грызуны перестают интересоваться приманкой, обработку прекращают.

Погибших животных и остатки препарата нужно правильно утилизировать. Их не рекомендуется выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Существует риск вторичного отравления. Кошки, собаки и хищные птицы могут пострадать, если съедят погибшего грызуна.

Не стоит постоянно применять один и тот же препарат. Чередование действующих веществ помогает снизить вероятность формирования устойчивости у популяции мышей.

Ультразвуковые отпугиватели

Иногда в качестве дополнительного средства используют ультразвуковые отпугиватели. Их включают в розетку, и они производят ультразвук, который человек не слышит.

Важно уточнить, что ультразвук не убивает грызунов, а лишь создает дискомфорт, побуждая искать более спокойное место.

При покупке такого устройства следует обратить внимание на радиус его действия и другие характеристики.

Однако, по мнению врача-дезинфектолога эксперта Николая Дубинина, ультразвуковые отпугиватели не являются эффективным средством в борьбе с грызунами, но могут быть полезным дополнительным инструментом в комплексной борьбе. Рассчитывать на них как на единственное и гарантированное решение не стоит.

Народные средства от мышей

Можно попробовать избавиться от мышей народными методами. Для этого используются травы, эфирные масла или подручные средства, из которых делают ловушки.

Не стоит рассчитывать, что с мышами и крысами в доме можно справиться с помощью котов или кошек — этот народный способ не всегда эффективен. Хотя запах кота в доме может вызвать у грызунов беспокойство и заставить их избегать некоторых зон, это редко решает проблему целиком. Любой хищник охотится ровно настолько, насколько требует голод. Поймав добычу, животное не продолжает охоту бесконечно и не делает запасов. Если грызунов много, у них достаточно убежищ, а охотник не испытывает голода, часть популяции спокойно сохранится. К тому же существует дополнительный риск. Грызуны нередко становятся переносчиками инфекций. Не стоит забывать и о другой опасности: мышь может съесть отравленную приманку, после чего пострадает уже хищник, который ее поймает.

© Pixabay / Darkmoon_Art Кошка с игрушкой © Pixabay / Darkmoon_Art Кошка с игрушкой. Архивное фото

Считается, что грызунов можно отпугивать ярким ароматом масел и трав. Для этих целей подходят:

мята;

полынь;

poмaшка;

пижмa и дpyгиe дyшиcтыe травы.

Их можно поместить в мешочки и положить рядом с местами обитания грызунов, а также в углах. Кроме этого, мыши не выносят запах лука. Чеснок и лавровый лист также используются для отпугивания мышей. Эфирные масла имеют более концентрированный запах, поэтому будут эффективнее. Ими можно пропитать куски ткани и положить рядом с норками. Часто используются эфирные масла мяты, ромашки, полыни, чабреца, кориандра.

Народные методы могут сработать как вспомогательная мера. Но если речь идет о заметном заражении, лучше сразу обратиться к специалисту по дератизации.

Что делать, чтобы мыши не появились снова

Популяции грызунов будут продолжать расти в условиях, обеспечивающих легкий доступ к пище и крову.

Для профилактики мышей рекомендуется:

хранить продукты в герметичных контейнерах (из плотного пластика или стекла);

регулярно убирать на кухне

мусор держать в плотно закрывающемся контейнере и выносить своевременно

не оставлять корм для домашних животных в открытом доступе на ночь

заделать все щели, трещины в фундаменте, стенах, вокруг труб, вентиляционных отверстий.

чердаки и подвалы стоит поддерживать в сухом и хорошо проветриваемом состоянии

устранять протечки и сырость;

дрова (как и другие материалы, которые могут служить укрытием) стоит хранить подальше от стен дома.

ежегодно осматривать фундамент и цоколь.

Когда стоит обращаться к специалистам для профессиональной обработки

Если самостоятельно полностью избавиться от грызунов не получается, можно вызвать профессионалов по дератизации.

Как проходит профессиональная дератизация

Специалисты решают проблему довольно быстро, выполняют работу в три хода.

Оценивают степень заражения дома и определяются с тактикой истребления мышей. Проводят дератизацию с помощью специальных препаратов. Закрепляют результат профилактическими мероприятиями. При необходимости специалисты могут проводить повторный осмотр и дополнительные мероприятия по контролю численности грызунов

Недостатком метода является необходимость заранее подготовить помещение: провести тщательную влажную уборку, уделив особое внимание местам, где могут скапливаться остатки пищи, а также создать открытый доступ к стенам и плинтусам, разобрать захламленные места, где могут укрываться мыши.

Чек-лист

Уборка – особое внимание складкам мягкой мебели и другим труднодоступным местам. Освобождение ящиков шкафов. Подготовка мебели – отодвинуть от стен. Личные вещи: упаковать, убрать в закрытые шкафы; отключить электроприборы. Домашние животные: по возможности убрать из квартиры.

Главное о борьбе с мышами

Чтобы избавиться от мышей в доме и не столкнуться с ними снова, важно действовать последовательно.

Проверьте дом на наличие признаков грызунов. Осмотрите кухню, кладовые, пространство под мебелью и возле коммуникаций. Свежий помет, характерный запах и шорохи по ночам обычно говорят о том, что мыши уже обосновались в помещении.

Осмотрите кухню, кладовые, пространство под мебелью и возле коммуникаций. Свежий помет, характерный запах и шорохи по ночам обычно говорят о том, что мыши уже обосновались в помещении. Найдите пути проникновения. Помните, что мышь способна пролезть в отверстие шириной всего 6–8 мм. Особое внимание уделите щелям возле труб, вентиляции, фундаменту и дверным проемам.

Помните, что мышь способна пролезть в отверстие шириной всего 6–8 мм. Особое внимание уделите щелям возле труб, вентиляции, фундаменту и дверным проемам. Перекройте все доступы. Заделайте отверстия цементными смесями или металлической сеткой. Без этого даже успешное уничтожение грызунов даст лишь временный эффект.

Заделайте отверстия цементными смесями или металлической сеткой. Без этого даже успешное уничтожение грызунов даст лишь временный эффект. Используйте несколько методов борьбы одновременно. Лучше всего работают комбинации из мышеловок, клеевых ловушек и приманок. Один способ редко позволяет уничтожить всю колонию.

Лучше всего работают комбинации из мышеловок, клеевых ловушек и приманок. Один способ редко позволяет уничтожить всю колонию. Уберите источники пищи и воды. Храните продукты в герметичных контейнерах, не оставляйте корм для животных на ночь и своевременно выносите мусор.

Храните продукты в герметичных контейнерах, не оставляйте корм для животных на ночь и своевременно выносите мусор. Соблюдайте меры безопасности при использовании ядов. Родентициды необходимо размещать строго по инструкции и в местах, недоступных для детей и домашних животных.

Родентициды необходимо размещать строго по инструкции и в местах, недоступных для детей и домашних животных. Продолжайте профилактику после исчезновения мышей. Регулярно проверяйте подвал, кладовые и технические помещения, устраняйте сырость и следите за состоянием конструкций дома.