Как избавиться от медведки в огороде и на дачном участке

Медведка способна за короткое время повредить рассаду, подрезать корни овощных культур и существенно снизить урожай. Однако избавиться от вредителя можно как с помощью простых ловушек, так и современных биологических и химических средств. Как выглядит медведка, чем она опасна и какие методы борьбы считаются наиболее эффективными, — в материале РИА Новости.

Кто такая медведка

Медведка (Gryllotalpidae) — крупное насекомое из отряда прямокрылых, относящееся к надсемейству сверчковых. В быту ее часто называют капустянкой или земляным раком. Большую часть времени вредитель проводит под землей, где роет сложную систему ходов и добывает пищу.

На территории России встречается несколько видов медведок, чаще всего огородники сталкиваются с обыкновенной и дальневосточной. Насекомое особенно охотно заселяет влажные и хорошо прогреваемые участки с большим количеством органических остатков. По этой причине его нередко обнаруживают на грядках, удобренных навозом или компостом.

© Shutterstock/FOTODOM / hanif66 Медведка © Shutterstock/FOTODOM / hanif66 Медведка

Весной начинается период размножения. Самка обустраивает гнездо обычно на глубине 10–20 сантиметров, хотя иногда уходит и значительно глубже. В одной кладке бывает от 350 до 500 яиц. Уже примерно через двадцать дней появляются личинки. Сначала они держатся возле материнского гнезда, потом расселяются и начинают самостоятельную жизнь. В теплых регионах на развитие уходит около года, в северных — до двух лет.

Проблема заключается не только в большом количестве потомства. Медведка активно повреждает растения: перегрызает корни, портит клубни, добирается до корнеплодов и молодых всходов. Пока вредитель остается незамеченным, его колония может разрастись. А обнаруживают медведку зачастую уже тогда, когда растения начинают увядать без видимой причины.

Как выглядит медведка

Распознать медведку на участке сравнительно несложно. Взрослое насекомое обычно достигает 2,5–5 см в длину, хотя отдельные особи бывают крупнее. Окраска верхней части тела варьируется от темно-бурой до коричнево-бурой, нижняя часть имеет более светлый, желтовато-бурый оттенок. Тело покрыто короткими густыми волосками.

Главная особенность медведки — мощные передние конечности, приспособленные для рытья почвы. По форме они напоминают небольшие лопаты или клешни, благодаря которым вредитель быстро прокладывает подземные ходы. Именно за это сходство насекомое получило народное название "земляной рак". Название "медведка", по одной из распространенных версий, связано с ее бурой окраской и массивным внешним видом.

В отличие от кузнечиков и сверчков, медведка практически не прыгает. Зато она хорошо передвигается под землей, способна плавать и даже летать. В период размножения самцы издают характерные стрекочущие звуки, которые особенно хорошо слышны вечером и ночью.

© Shutterstock/FOTODOM / Videocorpus Медведка © Shutterstock/FOTODOM / Videocorpus Медведка

Чем опасна медведка для корней и урожая

Часто владельцы огородов принимают следы деятельности медведки за работу крота. Однако отличить вредителя можно по последствиям для растений. Если овощные культуры внезапно начинают увядать без видимой причины, стоит проверить корневую систему. Подгрызенные корни и легко вынимающиеся из земли растения — один из самых надежных признаков появления медведки.

Чаще всего страдают:

капуста;

помидоры;

картофель;

перец;

свекла;

бахчевые культуры;

цветы;

молодые деревья и кустарники.

Опасность представляют и личинки. После выхода из яиц они начинают активно питаться и вместе со взрослыми особями повреждают корни, стебли и проростки. Особенно заметен ущерб с середины мая до конца июля, когда вредитель наиболее активен.

Важно! Если на участке появились внезапно увядающие растения, небольшие отверстия в почве и разветвленные поверхностные ходы, необходимо как можно быстрее проверить грядки на наличие медведки.

© Shutterstock/FOTODOM / Soru Epotok Медведка © Shutterstock/FOTODOM / Soru Epotok Медведка

Профилактика: как предотвратить появление медведки

Опытные огородники отмечают: победить медведку гораздо легче на этапе профилактики, чем после того, как вредитель успел размножиться и освоиться на участке. Насекомое любит влажную рыхлую почву и места с большим количеством органики, поэтому именно этим условиям стоит уделить особое внимание.

Основой профилактики остаются регулярная перекопка и рыхление грунта. Такие работы разрушают подземные ходы, уничтожают часть кладок и делают участок менее привлекательным для вредителя.

Чтобы снизить риск появления медведки, рекомендуется:

глубоко перекапывать почву весной и осенью;

своевременно удалять сорняки;

не допускать застоя влаги;

убирать ботву и другие растительные остатки;

внимательно проверять привозной навоз и компост.

Особую осторожность следует соблюдать при использовании органических удобрений. Навоз привлекает медведку, поскольку создает благоприятные условия благодаря теплу и обилию органики. Предпочтительнее использовать хорошо перепревший компост или гранулированные органические удобрения.

Сдерживать вредителя помогают и некоторые растения. Бархатцы, календула, чеснок и хризантемы обладают запахом, который считается неприятным для медведки. Однако рассчитывать на один цветок у грядки не стоит. Защитный эффект появляется только при достаточно плотных посадках, особенно если комбинировать несколько видов растений.

Особого контроля требуют теплицы. В теплом закрытом пространстве медведка развивается быстрее и может раньше приступить к размножению. Поэтому почву в теплицах рекомендуется чаще рыхлить и регулярно проверять на наличие ходов и повреждений. Для усиления защиты некоторые владельцы теплиц устраивают подземные преграды из пластика или шифера, заглубляя их по периметру сооружения. Такой барьер помогает ограничить проникновение вредителя извне.

Как показывает практика, надежнее всего работает не одно средство, а комбинация нескольких мер профилактики одновременно.

Как избавиться от медведки народными методами

Когда медведка уже появилась на участке, многие дачники сначала стараются обойтись без химических препаратов. В этом случае на помощь приходят народные способы борьбы. Полностью решить проблему они способны не всегда, но при небольшом количестве вредителей могут заметно сократить его численность.

Навозные ловушки

Навоз привлекает медведку как источник тепла и укрытие для зимовки.

Пошаговая инструкция.

В октябре выкопайте несколько ям глубиной около 50 см. Заполните их смесью перепревшего навоза и соломы. Важно использовать именно перепревший навоз. Свежая органика может оказаться слишком горячей и не дать ожидаемого результата. Оставьте ловушки до наступления устойчивых морозов. Разбросайте содержимое по поверхности участка.

Оказавшиеся на холоде взрослые особи и личинки быстро погибают.

Пивные ловушки

Медведку привлекает запах брожения.

Порядок изготовления.

Налейте небольшое количество пива в бутылку. Выкопайте ямку возле ходов медведки. Установите бутылку под углом примерно 45 градусов. Горлышко не должно выступать над поверхностью почвы. Накройте ловушку доской или фанерой и присыпьте землей.

Проверять ловушку рекомендуется не реже одного раза в неделю, поскольку запах постепенно выветривается и эффективность приманки снижается.

© Shutterstock/FOTODOM / torook Медведка © Shutterstock/FOTODOM / torook Медведка

Теневые ловушки

Вредитель охотно прячется в тени. Для устройства ловушки на землю раскладывают листы фанеры, линолеума или рубероида, а под них помещают приманку из каши с добавлением нерафинированного растительного масла.

Днем медведки собираются под укрытием, где их можно обнаружить и уничтожить. Осматривать такие ловушки желательно утром и вечером.

Медовые ловушки

Пошаговая инструкция.

1. Стеклянные банки с широким горлом изнутри смазывают медом и закапывают вровень с поверхностью почвы.

2. Сверху устанавливают легкое укрытие, оставляя небольшой проход для насекомых.

3. Привлеченная запахом медведка падает внутрь и не может выбраться обратно.

Для заметного результата банки размещают из расчета примерно одна ловушка на каждые 4–5 квадратных метров.

Яичная скорлупа

Среди профилактических средств популярна измельченная яичная скорлупа. Ее добавляют в лунки при посадке или рассыпают вокруг растений. Этот способ не уничтожает вредителя мгновенно, но помогает снизить риск повреждения молодых посадок.

Для повышения эффективности ее иногда смешивают с небольшим количеством растительного масла. Запах привлекает медведку, а острые частицы повреждают пищеварительную систему насекомого. Дополнительный плюс метода — обогащение почвы кальцием.

© Shutterstock/FOTODOM / lp-studio Перемолотая яичная скорлупа © Shutterstock/FOTODOM / lp-studio Перемолотая яичная скорлупа

Нашатырный спирт

Для обработки ходов используют раствор из четырех столовых ложек нашатырного спирта на 10 литров воды. Резкий запах отпугивает вредителя и заставляет его покидать убежища.

Однако такие методы требуют осторожности и соблюдения дозировок. При работе с нашатырным спиртом необходимо использовать перчатки и респиратор. Пары аммиака могут раздражать дыхательные пути и слизистые оболочки.

Мыльный раствор

Еще один распространенный способ — проливка ходов мыльным раствором. Метод помогает выманить насекомых из подземных ходов.

Один из вариантов приготовления:

50 г хозяйственного мыла;

10 л воды;

3 столовые ложки стирального порошка.

Раствор выливают в норы утром. Через некоторое время насекомые выползают наружу, после чего их собирают вручную. Следует избегать слишком высокой концентрации раствора, чтобы не нанести вред почве и растениям.

© Shutterstock/FOTODOM / Shadow Inspiration Мыльный раствор © Shutterstock/FOTODOM / Shadow Inspiration Мыльный раствор

Профессиональные средства

Если вредитель уже широко распространился по участку, одними ловушками и народными средствами обойтись бывает сложно. В таких случаях используют специальные препараты для защиты растений.

Гранулированный инсектицид

Гранулы обычно вносят в почву на глубину 4–5 см между рядами или рядом с посадками. После контакта с приманкой вредитель получает смертельную дозу действующего вещества.

Некоторые препараты предназначены одновременно для борьбы с несколькими почвенными вредителями, включая медведку и проволочника. Для повышения эффективности почву перед внесением иногда рекомендуют слегка увлажнить.

Важно помнить, что превышение рекомендованной дозировки не усиливает действие препарата и может негативно сказаться на состоянии окружающей среды.

Инсектициды-приманки

Такие препараты обычно используют через две недели после посадки культур.

В качестве основы могут применяться зерно или кукуруза, обработанные инсектицидом. По словам специалистов, наиболее эффективны приманки на основе разрешенных фосфорорганических соединений, пиретроидов или неоникотиноидов.

© Shutterstock/FOTODOM / Butus Медведка © Shutterstock/FOTODOM / Butus Медведка

Использовать такие средства следует строго в соответствии с инструкцией и только на тех культурах, для которых препарат разрешен. Работать с инсектицидными приманками следует только в защитных перчатках. После обработки необходимо тщательно вымыть руки и исключить доступ детей и домашних животных к месту раскладки.

Биологические средства

В последние годы все шире применяются биопрепараты на основе энтомопатогенных грибков. Попадая в организм вредителя, они вызывают его гибель и могут использоваться как элемент комплексной защиты участка.

Биологические средства считаются более щадящими для экосистемы, однако для получения заметного результата обычно требуется больше времени - биопрепараты действуют медленнее химических средств.

Мнение экспертов: как защитить теплицу и открытый грунт

Специалисты отмечают, что универсального средства против медведки не существует. Наиболее эффективным считается комплексный подход, который сочетает профилактические меры, агротехнические приемы, ловушки и при необходимости применение зарегистрированных средств защиты растений.

"Борьба с медведкой должна быть комплексной и разумной. Полностью истребить ее сложно, но защитить конкретную грядку — реально", — рассказал агроном Михаил Савельев.

Особое внимание рекомендуется уделять теплицам. Благодаря теплому микроклимату и стабильной влажности вредитель нередко чувствует себя здесь более комфортно, чем в открытом грунте.

© Shutterstock/FOTODOM / galitsin Медведка © Shutterstock/FOTODOM / galitsin Медведка

Дмитрий Вихров, врач-эпидемиолог, дезинфектолог: "У этих насекомых длительный цикл жизни: они растут и развиваются до трех лет. Медведка любит места, где большие площади дерновины. Поэтому важно регулярно перекапывать почву, прилегающие к парникам и компостным кучам территории".

Снизить риск помогают регулярное рыхление почвы, своевременное удаление растительных остатков, борьба с сорняками и контроль влажности.

Эксперты также напоминают, что распространенное мнение о способности медведки быстро уничтожить весь урожай часто бывает преувеличено. Как правило, очаги вредителя имеют локальный характер, а своевременное обнаружение и комплексные меры позволяют успешно контролировать его численность.

"Страшного вреда медведки не наносят, потому что у них нет таких вспышек численности, как, например, у саранчи", — Александр Хабургаев, ведущий телеканала "Живая планета".

© Shutterstock/FOTODOM / Estonia Photography Теплица © Shutterstock/FOTODOM / Estonia Photography Теплица

Отдельно специалисты обращают внимание на серные шашки. Такие средства применяют для обеззараживания теплиц и борьбы с рядом вредителей и возбудителей болезней, однако против медведки их эффективность обычно ограничена. Насекомое большую часть времени проводит в почве, где воздействие дыма значительно слабее.