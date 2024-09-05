Какие документы нужны новорожденному в 2026: что оформить после рождения

В первые недели после рождения малыша родителям важно вовремя оформить основные документы на ребенка — от свидетельства о рождении до полиса ОМС и регистрации по месту жительства. Какие документы нужно оформить после рождения ребенка, где получить свидетельство о рождении, СНИЛС, полис ОМС и прописку новорожденного, полный список обязательных и дополнительных документов, сроки оформления и пошаговый порядок действий для родителей — в материале РИА Новости.

Какие документы нужно оформить после рождения ребенка: список

Появление на свет нового члена семьи — очень волнительное и радостное событие, которое приносит новоиспеченным родителям еще и дополнительные хлопоты. Ведь уже в первые месяцы жизни ребенка для него нужно оформить ряд обязательных важных документов:

документы из роддома — включают медицинское свидетельство о рождении, родовой сертификат и выписной эпикриз. Оформляются либо еще до рождения малыша, либо сразу после него и выдаются при выписке. Потребуются для оформления других документов или получения необходимых услуг;

— включают медицинское свидетельство о рождении, родовой сертификат и выписной эпикриз. Оформляются либо еще до рождения малыша, либо сразу после него и выдаются при выписке. Потребуются для оформления других документов или получения необходимых услуг; свидетельство о рождении — основной документ, который будет заменять ребенку паспорт вплоть до 14 лет. Оформляется в течение месяца с момента появления малыша на свет через МФЦ или на портале Госуслуг. В документе нужно проставить штамп о гражданстве;

— основной документ, который будет заменять ребенку паспорт вплоть до 14 лет. Оформляется в течение месяца с момента появления малыша на свет через МФЦ или на портале Госуслуг. В документе нужно проставить штамп о гражданстве; регистрация по месту жительства (так называемая форма №8) — рекомендуется оформить в течение недели после рождения малыша;

(так называемая форма №8) — рекомендуется оформить в течение недели после рождения малыша; СНИЛС — оформляется автоматически и появляется в электронном виде в личном кабинете матери на портале Госуслуг;

— оформляется автоматически и появляется в электронном виде в личном кабинете матери на портале Госуслуг; полис ОМС — необходим для получения медпомощи, на оформление отводится 30 дней.

Помимо этого родители новорожденного малыша при необходимости могут оформить и другие дополнительные документы (например, загранпаспорт), а также прикрепить малыша к нужной поликлинике, добавить его в свой аккаунт на Госуслугах и так далее.

Сроки оформления обязательных документов на ребенка Документ Срок оформления Свидетельство о рождении 1 месяц Регистрация по месту жительства 1 неделя СНИЛС Автоматически Полис ОМС 1 месяц

Первые документы для новорожденного из роддома

Первый пакет документов родители новорожденного малыша получают при выписке из роддома. Обменная карта и родовой сертификат оформляются еще до появления ребенка на свет, а медицинское свидетельство и выписной эпикриз, соответственно — после счастливого события.

Медицинское свидетельство о рождении

Прежде всего в роддоме молодая мама получает так называемое медицинское свидетельство о рождении ребенка — документ, в котором указаны точные дата и время его появления на свет, а также сведения о родителе. Форма и порядок выдачи данного документа прописаны в Приказе Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2021 г. N 987н, а само свидетельство необходимо прежде всего для того, чтобы после выписки оформить свидетельство о рождении.

Получить данный документ можно как в традиционном бумажном, так и в электронном виде.

Выписной эпикриз и родовой сертификат

Также в число первых документов на ребенка входят выписной эпикриз и родовой сертификат . Последний оформляется еще до рождения малыша, ранее он выдавался в бумажном виде, однако с 2021 года является электронным документом. Родовой сертификат предназначен для выплат медикам, оказывающим медпомощь до и во время родов, а также в течение первого года жизни ребенка по программе ОМС. Маме и малышу он дает право на получение медицинских услуг (например, на проведение родов или наблюдение ребенка в поликлинике).

Выписной эпикриз содержит сведения о том, как прошел процесс родов, о состоянии как новорожденного ребенка, так и его матери, рост, вес и пол малыша, результаты анализов и другую важную информацию. Данный документ направляется как в женскую консультацию для гинеколога, так и в детскую поликлинику для педиатра.

© Depositphotos.com / Klanneke Женщина с ребенком © Depositphotos.com / Klanneke Женщина с ребенком

Свидетельство о рождении ребенка

Самый важный документ появившегося на свет человека — это свидетельство о рождении, которое на долгие годы станет для него главным документом (вплоть до получения паспорта). На то, чтобы оформить данное свидетельство, дается всего месяц после появления малыша на свет, причем сделать это может любой из родителей и совершенно бесплатно.

Какие документы нужны для оформления

Для оформления свидетельства о рождении ребенка необходимо предоставить следующий пакет документов:

справку о рождении;

оригинал российского паспорта родителей или одного из них (если семья неполная). Если речь идет об иностранных гражданах, то им также необходимо представить оригинал своего паспорта, но с переводом на русский язык;

свидетельство о заключении брака (если есть).

На этом этапе родителям нужно определиться с именем ребенка. Что касается фамилии, если у родителей она одинаковая, то данные указываются по умолчанию, если же разные — то можно выбрать любую из двух.

"Ребенок может получить и двойную фамилию — от отца и матери в любой последовательности. Для детей, у которых общие мать и отец, нельзя менять порядок написания двойной фамилии. Двойная фамилия ребёнка может состоять максимум из двух слов, написанных через дефис", — отмечает к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева.

Как получить свидетельство о рождении через Госуслуги

Заявление на оформление свидетельства можно подать онлайн через портал " Госуслуги ". Определившись с именем ребенка, один из родителей должен найти соответствующий сервис на портале и заполнить заявление в электронной форме. Важный момент: если родители официально состоят в браке, то второй супруг должен подтвердить со своей учетной записи указанную в заявлении информацию.

Если родители получили “виртуальное” медсвидетельство о рождении, то для подачи заявления нужно дождаться, пока соответствующее уведомление придет в личный кабинет.

После того, как заявление принято, гражданин сможет выбрать время для посещения МФЦ или ЗАГСа, где ему или ей выдадут готовое свидетельство на руки.

Как оформить свидетельство о рождении в МФЦ или ЗАГСе

При желании свидетельство о рождении ребенка можно оформить и оффлайн, то есть в результате личного визита в удобное отделение МФЦ или ЗАГС. Для этого нужно собрать необходимые документы, а после записаться на прием в нужное ведомство. В ЗАГСе документ могут выдать непосредственно в день обращения (если у сотрудника не возникнет вопросов по представленным документам), при оформлении через МФЦ может потребоваться дополнительное время.

Регистрация новорожденного по месту жительства (форма №8)

Получив на руки свидетельство о рождении ребенка, можно приступать и к оформлению других документов. Например, свидетельства о регистрации малыша по месту жительства родителей. Другими словами, необходимо прописать ребенка в том месте, где уже проживают его мама или папа. Это закреплено в статье 20 Гражданского кодекса РФ. В том случае, если родители новорожденного гражданина прописаны по разным адресам, то ребенок может быть зарегистрирован по любому из них, на выбор.

По закону гражданин РФ “обязан не позднее семи дней со дня прибытия на новое место жительства” обратиться за оформлением соответствующей прописки. Точных сроков, когда именно новорожденный должен быть зарегистрирован по месту жительства, не предусмотрено, однако данный вопрос также рекомендуется решить в течение 7 дней после того, как на руках окажется свидетельство о рождении. Если этого не сделать, то положен штраф до 3 000 или 5 000 рублей (в зависимости от населенного пункта).

Что такое форма №8

Свидетельством о регистрации по месту жительства по форме № 8 называют официальный документ, который служит подтверждением прописки детей в возрасте до 14 лет. Его форма закреплена Приказом МВД России от 06.08.2025 №553 "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации".

Оформить его также можно как в электронном, так и в бумажном виде.

Какие документы нужны для регистрации ребенка

Для оформления данного документа потребуются:

свидетельство о рождении;

паспорт законного представителя;

заполненное заявление на регистрацию.

"Оригинал регистрации можно получить через 10 дней после оформления", — говорит педиатр, иммунолог-трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, эксперт медицинского факультета университета "Синергия" Айшат Идармачева.

"Детям до 14 лет свидетельство о регистрации по месту жительства выдают в виде отдельного документа. Штамп в свидетельство о рождении и в паспорта родителей при этом не ставят", — также поясняет Оксана Васильева.

"Проживание ребенка в жилом помещении без регистрации, а также допущение такого проживания нанимателем или собственником данного дома или квартиры может грозить нарушителю административной ответственностью", — уточняет Марина Милованова, к.ю.н., доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина

Как прописать новорожденного через Госуслуги

Оформить данный документ даже возможно при помощи портала Госуслуг. Сделать это возможно лишь при наличии подтвержденной учетной записи. Если такая запись у отца или матери есть, то нужно лишь заполнить соответствующее заявление , а готовый электронный документ придет в личный кабинет.

Как оформить регистрацию через МФЦ

Если хочется получить свидетельство о регистрации для ребенка в бумажном виде, сделать это можно через ближайшее отделение МФЦ. Для этого необходимо:

выбрать дату и время визита (если необходимо — заранее записаться);

прийти в назначенный день с нужными документами;

если документы в порядке, специалист назначит время, когда можно будет забрать готовый документ. Как правило, это занимает от 3 до 8 дней.

СНИЛС для новорожденного

© РИА Новости Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования © РИА Новости Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования

Получение выплат (пособий и различных льгот) на ребенка невозможно без наличия СНИЛС — страхового номера индивидуального лицевого счета, состоящего из 11 цифр. Он необходим россиянам для того, чтобы получать пособия и выплаты, различные госуслуги и так далее.

Как получить СНИЛС ребенку

Данный документ оформляется автоматически после регистрации рождения ребенка на основе информации, полученной из ЗАГСа. Узнать номер страхового лицевого счета можно в личном кабинете родителя на портале госуслуг (при наличие подтвержденной учетной записи на ресурсе). Если же нет, то получить данные можно, обратившись непосредственно в учреждение.

Полис ОМС для новорожденного

Для посещения педиатра, необходимых прививок и получения других бесплатных медицинских услуг новорожденному малышу необходим полис ОМС. Первые недели своей жизни он может получать нужные услуги по полису матери (либо иного законного представителя), но лишь в течение 30 дней после получения свидетельства о рождении.

Какие документы нужны для полиса ОМС

Для получения полиса ОМС на ребенка родителям в большинстве случаев нужно будет предоставить:

свидетельство о рождении ребенка;

свой паспорт;

СНИЛС (при наличии).

"Полис ОМС можно оформить через 3 дня после получения свидетельства о рождении", — отмечает Айшат Идармачева

Как оформить полис ОМС через Госуслуги

Оформить для ребенка полис можно через МФЦ или любую страховую компанию, которая предоставляет данную услугу (если в ближайшее время планируется переезд в другой регион, важно убедиться, что выбранная страховая работает и там).

Помимо этого у россиян есть возможность оформить электронный полис ОМС ребенку при помощи портала госуслуг. В первую очередь для этого нужна подтвержденная учетная запись, а далее необходимо заполнить заявление, следуя инструкции. Рассмотрение документа занимается примерно 1 рабочий день, после чего готовый полис появится в личном кабинете. По своим функциям он абсолютно равнозначен бумажному документу.

Отметка о гражданстве ребенка

Наряду с обязательными бумагами, которые в установленные сроки должны быть оформлены у всех новорожденных без исключения, существует и ряд необязательных документов, которые оформляют по желанию и могут пригодиться малышу в будущем. К ним относятся запись о ребенке в паспортах родителей, ИНН и заграничный паспорт, а также отметка о гражданстве в свидетельстве о рождении.

Гражданство РФ автоматически получает каждый ребенок, который появился на свет у родителей-россиян. Для этого необходимо поставить соответствующий штамп на свидетельстве о рождении ребенка. Обычно он необходим:

для получения маткапитала;

для оформления загранпаспорта;

для поездки в страны, куда пускают без загранпаспорта.

Как поставить штамп о гражданстве

Получить данную отметку можно лишь при личном визите в нужное отделение МВД (лучше всего сделать это по предварительной записи, например, через Госуслуги). С собой родителю нужно взять минимальный пакет документов:

паспорт (или документ, подтверждающий полномочия заявителя, например, для опекунов);

свидетельство о рождении малыша (если ребенок появился на свет за пределами страны и, соответственно, свидетельство выдано на иностранном языке, то потребуется нотариально заверенный перевод документа).

Запись ребенка в паспорт родителей

В действующем законодательстве не существует требования, которое обязует родителей вписывать сведения о детям в свой паспорт. Однако подобная запись может пригодиться в ряде случаев, например:

при получение материнского капитала;

для установления родства;

при получении кредита на льготных условиях и так далее.

Указанная отметка содержит ФИО ребенка, пол, дату рождения и день внесения информации. Каждая запись заверяется отдельной печатью.

Чтобы получить отметку, нужно лично обратиться в МФЦ или подразделение МВД.

ИНН ребенку

Под аббревиатурой ИНН скрывается идентификационный номер налогоплательщика, который присваивается ему в налоговой системе. Для новорожденного малыша он не является обязательным, но формируется автоматически на основании тех сведений, которые поступают из ЗАГС.

ИНН может пригодиться ребенку лишь в некоторых случаях:

если на него оформляется недвижимость;

если несовершеннолетний получил наследство;

если ребенок устраивается на подработку или получает гонорары, например, будучи спортсменом или артистом.

Если родители хотят получить бумажное свидетельство с ИНН, то им необходимо обратиться непосредственно в ФНС либо в МФЦ со следующими документами:

паспорт родителя;

свидетельство о рождения ребенка;

заявление о получении документа.

Сделать это можно как оффлайн, так и онлайн на сайте ФНС через Личный кабинет налогоплательщика.

Загранпаспорт для новорожденного

Самым юным путешественникам пригодится заграничный паспорт — документ, который позволяет им выезжать за пределы страны. Ранее при посещении ряда стран детям было достаточно предъявить свидетельство о рождении, однако с января 2026 года даже у самых маленьких членов семьи должен быть свой загранпаспорт.

Ребенку можно оформить любой из двух существующих видов загранпаспорта: старого образца (привычный документ, действует 5 лет) или нового образца (биометрический, сроком на 10 лет).

Какие документы нужны для загранпаспорта

Загранпаспорт можно оформить на ребенка любого возраста. Для этого потребуются следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка;

российский паспорт одного из родителей;

свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка;

заполненное заявление;

фото ребенка;

квитанция об оплате госпошлины (загранпаспорт старого образца обойдется родителям в 1000 рублей, нового — в 3000 рублей);

данные о смене фамилии или имени (если было).

Для оформления загранпаспорта родители могут лично обратиться в нужное подразделение МВД или направить заявку через портал Госуслуги (однако затем оригиналы все равно потребуется представить лично). Оформление документа занимает не больше месяца (3 месяца лишь в том случае, если заявление и документы гражданин подает не в регионе постоянной регистрации).

Прикрепление ребенка к поликлинике

Прикрепление к поликлинике, в которой малыш будет проходить регулярные осмотры, сдавать анализы и посещать педиатра при необходимости — еще один важный шаг. Как правило, это происходит автоматически на основании информации об адресе проживания ребенка (по прописке или фактическому пребыванию), которую предоставила мама в роддоме. Это позволяет поликлинике осуществлять патронаж новорожденного (то есть посещать нового пациента на дому в первый месяц его жизни) без необходимости появляться родителям в поликлинике.

По прошествии месяца мама или папа вместе с ребенком уже могут обращаться в медучреждение и предоставить пакет документов для окончательного прикрепления. Данный пакет включает:

свидетельство о рождении;

полис ОМС ребенка;

свидетельство о регистрации новорожденного;

паспорт и СНИЛС родителя;

дополнительные документы (обменная карта и родовой сертификат).

Прикрепиться к поликлинике можно также через сайт “Госуслуги”, предоставив те же самые документы, что были перечислены выше, только с уже оформленным заявлением (форму для заполнения можно скачать на сайте).

Очередь в детский сад

Самый удобный и быстрый способ поставить ребенка в очередь на детский сад — воспользоваться порталом “Госуслуги”

Для записи в детский сад понадобится:

заполненное заявление с указанием желаемой даты начала посещения;

паспорт родителя;

свидетельство о рождении и регистрации ребенка;

СНИЛС ребенка;

свидетельство, подтверждающее льготу (если имеется).

После этого в личный кабинет на “Госуслугах” придет уведомление о постановке на учет в местном управлении образования и ребенок будет числиться в очереди под индивидуальным номером. Эти цифры помогут отследить позицию в “листе ожидания” и проверить статус оказания услуги на сайте.

Как добавить ребенка на Госуслугах

Перечень услуг, которые можно получить при помощи портала Госуслуг, постоянно расширяется. И очень удобно, когда все необходимые документы и сведения (в том числе — о ребенке) находятся под рукой. Для этого родители могут создать на Госуслугах отдельную учетную запись и для ребенка, которая будет привязана к его личному кабинету.

Главное условие — у ребенка должен быть собственный СНИЛС и выданное в России свидетельство о рождении. Дальнейшая инструкция достаточно проста:

авторизоваться в личном кабинете;

выбрать раздел “Семья и дети”;

найти раздел “Дети” и нажать на кнопку “Добавить” рядом с карточкой ребенка;

следовать инструкции, которая будет появляться на экране, внимательно проверять все сведения, чтобы не допустить ошибок и неточностей;

введенная информация должна будет пройти проверку, она может занять от нескольких минут до нескольких дней. После того, как карточка появится в личном кабинете родителя, исправить или изменить ее не получится.

Мнение эксперта

Васильева Оксана, отмечает, что в российских документах указывается пол ребенка. Первоначально он фиксируется в том документе, который выдает после рождения малыша медорганизация, затем соответствующие данные, как правило, включаются в свидетельство о рождении (здесь в строке "родился(лась)" подчеркивается позиция ("ился" или "лась")).

“Затем пол новорожденного указывается в акте о рождении ребенка (ст. 22 Федерального закона об актах гражданского состояния). Соответствующее указание затем вносится в паспорт гражданина как основной документ, удостоверяющий его личность”, — добавляет эксперт.

Главное о документах новорожденному

Новорожденному ребенку необходимо оформить целый ряд документов. Все эти бумаги можно разделить на обязательные (без них юному гражданину никак не обойтись даже в первые недели и месяцы жизни) и дополнительные (оформляются при необходимости и по желанию родителей).