Как получить землю от государства по программе "Дальневосточный гектар"

Дальневосточный гектар — это программа, нацеленная на освоение и развитие Дальнего Востока и Арктики. О том, как оформить и выбрать участок, какие могут возникнуть трудности, советы по получению и использованию земли — в материале РИА Новости.

Программа "Дальневосточный гектар"

Дальнем Востоке . С 1 августа 2021 года она распространяется и на Арктику , где до 1 февраля 2022 года получить участки могли только местные жители. Теперь в программе способны участвовать все россияне. Проект “Дальневосточный гектар” был запущен в 2016 году. Тогда для освоения государство выделило 140 млн гектаров земли. Программа позволяет гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на. С 1 августа 2021 года она распространяется и на, где до 1 февраля 2022 года получить участки могли только местные жители. Теперь в программе способны участвовать все россияне.

данным Росреестра, в 2024 году по программе было предоставлено 12,4 тыс. участков, из них 11,1 тыс. — в Дальневосточном федеральном округе, 1,4 тыс. — в Арктической зоне. За десять месяцев 2025 года выдано уже 12,52 тыс. участков. Всего с начала действия программы землю получили более 100 тысяч граждан. ПоРосреестра, в 2024 году по программе было предоставлено 12,4 тыс. участков, из них 11,1 тыс. — в Дальневосточном федеральном округе, 1,4 тыс. — в Арктической зоне. За десять месяцев 2025 года выдано уже 12,52 тыс. участков. Всего с начала действия программы землю получили более 100 тысяч граждан.

федеральным законом № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации". Согласно закону, участок сначала предоставляется бесплатно на пять лет — и только после освоения его можно оформить в собственность или долгосрочную аренду. Программа регулируется"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации". Согласно закону, участок сначала предоставляется бесплатно на пять лет — и только после освоения его можно оформить в собственность или долгосрочную аренду.

сайте программы "НаДальнийВосток.РФ" размещены готовые бизнес-планы с информацией о начальных вложениях, периоде окупаемости и преимуществах различных видов деятельности — любой из них можно скачать и изучить. На официальномпрограммы "НаДальнийВосток.РФ" размещены готовые бизнес-планы с информацией о начальных вложениях, периоде окупаемости и преимуществах различных видов деятельности — любой из них можно скачать и изучить.

Важно! В законе не прописано сроков окончания программы “Дальневосточный гектар”, но планируется, что программа будет действовать до 2035 года.

Условия получения дальневосточного гектара: кто может получить

Получить дальневосточный гектар вправе любой гражданин Российской Федерации — без ограничений по возрасту, месту проживания и уровню дохода. Участок можно оформить в том числе на несовершеннолетних детей: за них заявление подают родители или иные законные представители.

"Возможны коллективные заявки, когда несколько человек выбирают смежные участки для общего семейного или предпринимательского проекта. Такой формат удобен для фермерского хозяйства, туристической базы, кооперации соседей, строительства рядом с родственниками. Лимит сохраняется персональный: до одного гектара на человека", — отмечает Ярослав Климов, ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ.

Кроме того, действующая редакция закона предусматривает возможность участия иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся участниками Государственной программы переселения соотечественников, а также членов их семей, переезжающих в Россию на постоянное место жительства.

"Юридически это не "раздача земли", а льготный порядок получения земельного участка для реализации собственного проекта: строительства дома, ведения сельского хозяйства, туристического бизнеса, создания семейного хозяйства или другого разрешённого вида деятельности", — поясняет Инна Демкина, заместитель руководителя, руководитель юридического департамента проекта "Мой гектар".

Где дают участки

Программа охватывает все субъекты Дальневосточного федерального округа. Участки можно получить на территории следующих регионов:

Республика Саха (Якутия);

Республика Бурятия;

Забайкальский край;

Камчатский край;

Приморский край;

Хабаровский край;

Амурская область;

Магаданская область;

Сахалинская область;

Еврейская автономная область;

Чукотский автономный округ.

Арктический гектар доступен на территории Мурманской области, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Схема его получения аналогична дальневосточному гектару.

"При этом важно понимать: доступна не вся территория региона. Земля должна быть свободна от ограничений и отображаться в федеральной информационной системе как доступная для предоставления", — предупреждает Инна Демкина.

Как отмечает Ярослав Климов, на практике наиболее привлекательные места рядом с городами и дорогами быстро заняты либо закрыты для предоставления. Значительная часть предложений расположена в сельской местности, у лесных массивов, на удалении от крупных населенных пунктов.

данным Минвостокразвития, лидером по количеству выданных участков в ДФО в 2024 году стал Приморский край — 2,8 тыс. участков. В 2025 году на первое место вышла Республика Саха (Якутия) с 3,4 тыс. участков за десять месяцев. Меньше всего участков традиционно выдается в Чукотском автономном округе. ПоМинвостокразвития, лидером по количеству выданных участков в ДФО в 2024 году стал Приморский край — 2,8 тыс. участков. В 2025 году на первое место вышла Республика Саха (Якутия) с 3,4 тыс. участков за десять месяцев. Меньше всего участков традиционно выдается в Чукотском автономном округе.

Важно! Перед выбором участка стоит проверить подъезд к нему, рельеф, наличие воды, возможность подключения к сетям, категорию земли и соседние объекты. Эксперты рекомендуют лично приезжать на место, а не ориентироваться только на карту.

Сколько земли дают и на какой срок

Площадь участка, который получает человек, не может быть больше одного гектара (100 соток). Можно выбрать площадь меньше. Для безвозмездного пользования участок выдается на пять лет. По истечении этого срока в дальнейшем его можно:

оформить в собственность бесплатно — при условии, что земля была освоена;

взять в долгосрочную аренду сроком до 49 лет.

Исключение составляют участки на территории лесного фонда: их можно оформить только в аренду сроком до 49 лет, получить в собственность такую землю нельзя. Закон также предусматривает досрочное оформление участка в собственность в двух случаях:

Если на участке построен жилой дом общей площадью не менее 24 кв. метров до истечения пятилетнего срока. Если гражданин заключил кредитный договор с российским банком, предусматривающий целевое использование средств на индивидуальное жилищное строительство с передачей участка в залог после регистрации права собственности.

"Программа содержит несколько обязательных контрольных сроков. Например, в течение двух лет после получения участка необходимо определить вид его использования, а до окончания пятилетнего срока подать заявление о передаче участка в собственность или аренду", — объясняет Инна Демкина.

Что можно делать на дальневосточном гектаре: разрешенные виды использования

Закон предоставляет широкий перечень вариантов использования земли. Наиболее распространено использовать участки для

строительства индивидуального жилого дома;

ведения личного подсобного хозяйства;

фермерства и производства сельхозпродукции;

садоводства;

агротуризма и туристических проектов;

объектов отдыха и гостевых домов;

предпринимательской деятельности;

обустройства дачи.

Разрешенное использование подбирается с учетом категории участка и градостроительных ограничений. Если участок находится в лесной зоне, действует ряд ограничений: в основном там можно заниматься обработкой древесины, сбором ягод. Запрещено использовать охотничьи угодья.

На землях сельскохозяйственного назначения логичны фермерские проекты, теплицы, птицеводство, ягодники, небольшое животноводство. "Из удачных практических сценариев — семейная пасека с переработкой меда, гостевые домики для внутреннего туризма, ягодная плантация, небольшая ферма с прямыми продажами местным жителям", — отмечает Ярослав Климов.

Как получить землю по программе "Дальневосточный гектар": пошаговая инструкция

Процедура получения участка полностью переведена в цифровой формат. Подать заявку, выбрать участок и подписать договор можно онлайн.

Шаг 1. Авторизация. Для того чтобы авторизоваться на сайте программы “Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике” ( НаДальнийвосток.РФ ), необходимо иметь подтвержденный аккаунт на сайте “ Госуслуги”. Дальше следует перейти на вкладку “Войти/Зарегистрироваться”. После входа через Госуслуги в личном кабинете на сайте программы станут доступны все функции — карта участков, подача заявления, отслеживание статуса. Для того чтобы авторизоваться на сайте программы “Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике” (), необходимо иметь подтвержденный аккаунт на сайте “Дальше следует перейти на вкладку “Войти/Зарегистрироваться”. После входа через Госуслуги в личном кабинете на сайте программы станут доступны все функции — карта участков, подача заявления, отслеживание статуса.

Шаг 2. Выбор участка. После авторизации в разделе "Карта" можно увидеть доступные участки на Дальнем Востоке и в Арктике. Серым цветом выделены земли, недоступные для освоения. Можно выбрать участок с уже присвоенным кадастровым номером или самостоятельно обозначить границы на публичной кадастровой карте — главное, чтобы площадь не превышала одного гектара. Когда участок выбран, нужно нажать "Продолжить оформление".

Шаг 3. Подача заявления. Заявление на участие в программе будет автоматически сформировано системой после прохождения предыдущего этапа. Необходимо только тщательно проверить персональные данные, после чего подтвердить отправку документа в Росреестр . Если выбранная земля свободна, то ее “забронируют”, а затем пришлют в личный кабинет заявителя официальное распоряжение о ее передаче. Также можно лично обратиться в отделение Росреестра в городе проживания. . Заявление на участие в программе будет автоматически сформировано системой после прохождения предыдущего этапа. Необходимо только тщательно проверить персональные данные, после чего подтвердить отправку документа в. Если выбранная земля свободна, то ее “забронируют”, а затем пришлют в личный кабинет заявителя официальное распоряжение о ее передаче. Также можно лично обратиться в отделение Росреестра в городе проживания.

"Заявление проверят в течение 33 рабочих дней. И либо примут по нему положительное решение, либо — если по каким-то причинам понравившийся участок выделить невозможно — предложат альтернативный", — комментирует Пётр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

В ряде случаев заявление могут вернуть обратно. Например, если человек указал недостоверные персональные данные и некорректную информацию об участке. Другие причины:

если заявку подавал официальный представитель заявителя, но не приложил подтверждающий свои полномочия документ,

заявление подано лицом, не являющимся гражданином РФ,

площадь земельного участка превышает площадь из расчета один гектар на каждого гражданина.

Шаг 4. Подписание договора. Если с документами все в порядке, на последнем этапе подписывается договор безвозмездного пользования — в письменном виде или с помощью электронной подписи прямо в личном кабинете на Госуслугах. С 2024 года обмениваться бумажными или отсканированными экземплярами договора не требуется. На подписание договора отводится 90 дней. Подписанный договор направляется на регистрацию в Росреестр.

Шаг 5. Оформление участка в собственность или аренду. По истечении пяти лет пользования необходимо подтвердить факт освоения участка и подать заявление о переводе его в собственность или долгосрочную аренду. Заниматься оформлением следует не позднее чем за полгода до окончания срока договора.

Освоение участка: требования, сроки и как не потерять землю

Ключевое требование программы — освоение предоставленного участка, то есть участок обязан реально использовать ее по выбранному назначению и иметь возможность подтвердить пользование документально. В качестве подтверждения принимаются:

зарегистрированный объект капитального строительства на участке;

документально подтвержденные вложения в освоение;

доход от деятельности, ведущейся на участке;

результаты использования земли по выбранному назначению.

Если по истечении пятилетнего срока на участке нет признаков деятельности, его могут изъять.

Федеральный закон № 119-ФЗ , и сейчас отдельная декларация на трехлетнем этапе не подается", — поясняет Инна Демкина. "Ранее участники программы были обязаны подавать декларацию об освоении участка через три года после заключения договора безвозмездного пользования. В декларации необходимо было указать выбранный вид использования земли и подтвердить, что участок фактически осваивается. Однако с 1 августа 2023 года данное требование было отменено после вступления в силу изменений в, и сейчас отдельная декларация на трехлетнем этапе не подается", — поясняет Инна Демкина.

Важно! Самая распространенная ошибка участников — откладывать освоение на последние месяцы перед окончанием пятилетнего срока. Наиболее надежный способ сохранить участок — начать его использовать с первых лет после получения и своевременно оформлять все необходимые документы.

"Освоение участка требует документальной дисциплины. Формальный подход опасен. Пустой участок с редкими выездами владельца, без работ и подтверждений, может привести к прекращению права пользования. Лучше сохранять договоры на работы, фотографии, акты, чеки, схемы коммуникаций, документы по кадастру и переписку с органами", — подчеркивает Ярослав Климов.

Отказ в предоставлении дальневосточного гектара

Основания для отказа прямо предусмотрены законом, и чаще всего они связаны не с личностью заявителя, а с правовым режимом самого участка. Так, основными причинами могут быть:

участок уже передан другому лицу или находится в частной собственности;

земля зарезервирована или изъята для государственных либо муниципальных нужд;

на участке расположены чужие строения или объекты;

территория относится к особо охраняемым природным зонам или заповедникам;

на участке зарегистрировано месторождение полезных ископаемых;

земля связана с недропользованием, лесным фондом, охранными зонами или иными публичными ограничениями;

участок зарезервирован для размещения объектов федерального, регионального или местного значения;

в отношении участка уже поступило заявление о проведении аукциона;

участок указан в лицензии на пользование недрами.

Частая практическая ошибка — выбор участка, который уже зарезервирован или обременен ограничениями, не отраженными явно на карте. Поэтому перед подачей заявки стоит дополнительно сверить выписку из ЕГРН по участку — карта показывает не все юридические обременения.

Если отказ оформлен на законных основаниях, человек вправе выбрать другой участок. По всем вопросам можно обратиться по горячей линии программы или через форму обратной связи на сайте "НаДальнийВосток.РФ".

Господдержка и льготы для участников программы

Государство поддерживает предпринимателей, которые участвуют в программе по освоению земли. В перечень мер поддержки входят:

Получение гранта на создание личного подсобного хозяйства. Это региональная субсидия, выдаваемая местными органами власти. Грант может составлять до 30 млн рублей, но при его получении 40% придётся внести заемщику. 30% можно взять в кредит, 10% – личные вложения владельца участка. Льготная система кредитов и займов со сниженной процентной ставкой. Программа льготного кредитования регулируется непосредственно финансовыми организациями. Участие в ней уже приняли ведущие банки страны. Получение гранта по направлению “Начинающий фермер” для организации сельскохозяйственных работ. Для получения субсидии необходимо подать пакет документов с составленным бизнес-планом в Министерство сельского хозяйства соответствующего региона. Участвовать в программе можно единожды, сумма гранта – до трех миллионов рублей в зависимости от целей получения. Участие в программе кредитования "Дальневосточная ипотека". Льготные условия предполагают выдачу кредита под 2% годовых. Максимальная сумма — до 6 млн рублей, а при строительстве дома площадью от 60 кв. метров — до 9 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 20%. Срок кредита — до 242 месяцев. Воспользоваться ипотекой могут:

молодые семьи, где оба супруга не достигли 36 лет;

одинокие родители до 36 лет с ребенком до 19 лет;

многодетные семьи; участники программ "Дальневосточный гектар" и "Арктический гектар";

медицинские и педагогические работники в регионах ДФО и Арктики;

переехавшие в регион в рамках программ трудовой мобильности.

Для тех, кто еще не определился с направлением деятельности, доступны специальные курсы по составлению бизнес-планов и освоению участков, разработанные Дальневосточным Федеральным университетом (ДВФУ).

Налоги и расходы владельца участка

На этапе безвозмездного пользования земельный налог не уплачивается. Это важный момент: пока участок находится в безвозмездном пользовании, обязанности платить земельный налог у гражданина еще не возникает.

Налоговые обязательства появляются:

при переходе в собственность — земельный налог, рассчитываемый от кадастровой стоимости участка (ставку можно уточнить на портале Налоговой службы; обычно она составляет от 0,3% до 1,5% в год в зависимости от категории земли и муниципалитета);

при выборе аренды — арендная плата;

если на участке зарегистрирован жилой дом — дополнительно возникает налог на имущество физических лиц.

Кадастровую стоимость уже сформированного участка можно посмотреть на сайте Росреестра. Если участок еще не выбран, можно ориентироваться на стоимость соседних участков в том же районе.

По словам Инны Демкиной, на практике основные расходы участников программы обычно связаны не с налогами. "Главная финансовая нагрузка — это само освоение территории: расчистка участка, устройство подъездных путей, подключение электричества, организация водоснабжения, межевание, кадастровые работы, строительство дома или хозяйственных объектов. Поэтому при оценке программы важно понимать: земля может быть предоставлена бесплатно, но проект освоения бесплатным не будет. Чаще всего именно инфраструктурные затраты становятся главным финансовым фактором", — говорит эксперт.

Плюсы и минусы дальневосточного гектара

По мнению Инны Демкиной, главным плюсом программы является низкий порог входа: "Человек получает возможность бесплатно оформить участок и затем, при условии освоения, перевести его в собственность или долгосрочную аренду. Кроме того, программа дает достаточно широкий выбор вариантов использования: можно строить дом, заниматься сельским хозяйством, развивать туристический проект, семейное хозяйство или иной законный формат использования земли".

Также из плюсов эксперты отмечают:

полностью цифровой порядок оформления;

государственная поддержка: льготная ипотека, гранты, субсидии;

возможность коллективного участия — семья получает смежные участки и формирует единый массив;

не нужно переезжать на постоянное место жительства — участок можно использовать сезонно.

Но у программы есть и объективные сложности. Многие участки находятся далеко от готовой инфраструктуры, и это нужно учитывать заранее. "Может не быть дороги, электричества, водоснабжения, нормального подъезда. Формально земля бесплатная, но затраты на ее доведение до рабочего состояния иногда оказываются значительными. Плюс участок нельзя просто получить "на всякий случай" и оставить без движения: его нужно осваивать, подтверждать использование и соблюдать сроки", — дополняет Инна Демкина.

Главное о программе "Дальневосточный гектар" в 2026 году

Условия программы в 2026 году

Параметр Условие Кто может получить Любой гражданин РФ, в том числе несовершеннолетние Размер участка До 1 гектара на одного человека Срок безвозмездного пользования 5 лет Что можно делать Строить дом, вести хозяйство, открыть бизнес, туризм Оформление в собственность После подтверждения освоения или досрочно при ипотеке Долгосрочная аренда До 49 лет Налог в период пользования Не уплачивается Горячая линия 8 800-200-32-51 (бесплатно) Сайт программы НаДальнийВосток.РФ

Что важно помнить:

Один гектар — бесплатно в безвозмездное пользование на пять лет. При коллективном освоении также предоставляется один участок до 1 га на одного человека. Переезжать на Дальний Восток не обязательно, но участок необходимо осваивать. В течение двух лет после получения нужно выбрать вид использования. После пяти лет освоения — оформление в собственность или аренду до 49 лет. Земля бесплатная, но инфраструктуру придется обустраивать за свой счёт. На участок распространяются меры государственной поддержки: льготная ипотека под 2%, гранты, субсидии.