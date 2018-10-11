Как поступить в российский вуз: инструкция для иностранцев

Ежегодно среди иностранных абитуриентов распределяется 15 000 квот на бесплатное обучение в российских вузах. Кроме иностранных граждан, абитуриентами также могут стать лица без гражданства РФ, а также проживающие за рубежом соотечественники.

Для приема заявок на обучение работает электронный ресурс Russia.study — через "единое окно" можно подать заявку и пакет документов, который нужен для прохождения отбора. При этом при подаче заявки потенциальный студент может указать до 6 российских вузов (но не более двух вузов из одного города РФ одновременно), поступлением в которые он заинтересован.