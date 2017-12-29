В праздничные дни жители столицы традиционно устраивают красочные салюты. Последствия таких "шоу" вблизи домов и в маленьких двориках могут быть непредсказуемыми. Городское правительство определило площадки, на которых запуск пиротехники будет безопасным и не причинит большого беспокойства другим жителям. Где в Москве разрешено использовать фейерверки – узнайте в инфографике Ria.ru.