Землетрясение в Мексике

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юго-востоке Мексики. Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 километрах от населенного пункта Тепеохума. Подробнее – в инфографике Ria.ru.