Международный фестиваль "Круг Света" – ежегодное событие, в рамках которого известные дизайнеры и художники готовят световые и мультимедийные шоу на фасадах зданий Москвы. Что ждет москвичей и гостей столицы в этом году – в инфографике Ria.ru