Перекрытия и огpaничeние движeния транспорта в День города в Москве

С 5 по 12 сентября часть улиц в Москве будет закрыта для автомобильного движения в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню города. Карта перекрытий и огpaничeния движeния в столице – в инфографике Ria.ru.