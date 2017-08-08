Рейтинг российских СМИ в русскоязычном интернете за июль 2017 года

Аналитический центр Brand Analytics представляет ежемесячный рейтинг цитируемости российских СМИ. О том, на чьи материалы чаще всего ссылаются в прессе и в соцсетях, – в инфографике Ria.ru.