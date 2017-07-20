Корвет проекта 20380

Корвет "Совершенный" – пятый серийный корабль проекта 20380. Он предназначен для действий в ближней морской зоне, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки операций морского десанта. Особенности корабля – в инфографике Ria.ru.