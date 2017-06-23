Места празднования Ураза-байрам в Москве и Подмосковье

Праздник Разговения или Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-фитр) отмечается в первый день месяца шавваль, следующего за Рамаданом, в течение которого мусульмане соблюдают пост. Во время Ураза-байрама верующие возносят коллективную молитву, собираются на семейных застольях и обмениваются подарками с близкими, а также раздают щедрую милостыню, посещают могилы предков и поминают усопших. Места празднования Ураза-байрама – в инфографике Ria.ru.