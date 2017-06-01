Пассажирские самолёты нового поколения МС-21

МС-21 – российский проект ближне-среднемагистрального среднефюзеляжного пассажирского самолёта. Он включил в себя все самые последние мировые разработки в области самолёто- и двигателестроения. Технические характеристики и особенности нового лайнера — в инфографике Ria.ru.