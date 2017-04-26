Самые массовые виды вооружения армий СССР и Германии накануне войны

Вопрос соотношения сил сторон на начало Великой Отечественной войны является одним из самых дискуссионных. Большинство сходится во мнении, что советская армия имела значительное превосходство в танках и авиации, однако немецкая армия имела двукратный перевес в живой силе, а также преимущество в артиллерии, количестве автомашин и тягачей. Подробнее – в инфографике Ria.ru.