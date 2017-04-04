Учебно-боевой самолёт Як-130

С 4 по 7 апреля в Бразилии проходит Международная латиноамериканская выставка авиационных и оборонных систем LAAD-2017, на которой страны демонстрируют новейшие образцы военной техники.

О выставляемом российском учебно-боевом самолёте Як-130 – в инфографике Ria.ru.