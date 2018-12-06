Аэропорт на Камчатке после циклона начал выполнять внутренние рейсы

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости. Аэропорт Петропавловска-Камчатского, который накануне из-за снегопада не выполнял внутрикраевые рейсы, в четверг работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель справочной авиаузла.

Пятого декабря на Камчатку пришел циклон, который принес в Петропавловск-Камчатский, местами в Елизовский, Усть-Большерецкий, на юг Мильковского района, сильный снег, метель и штормовой ветер. В Охотском море из-за волнения высотой 8-9 метров объявлено штормовое предупреждение, также на Камчатке объявлена лавинная опасность. В среду были приостановлены внутренние авиарейсы.

"В четверг все рейсы выполняются", — сказал собеседник.

По данным ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, охотоморский циклон в четверг значительно ослабил свое влияние на южные районы региона. Сейчас он находится над акваторией Охотского моря западнее полуострова и смещается в западном направлении.

Спасатели отмечают, что происшествий на социально значимых и потенциально опасных объектах не зарегистрировано. В горных районах края до 8 декабря продолжает действовать лавинная опасность. Сейчас в центральных и восточных районах края идет снег, ветер в порывах не превышает 20 метров в секунду.

Во время циклона максимальная скорость ветра в порывах отмечалась в поселке Озерновский Усть-Большерецкого муниципального района – 38 метров в секунду, больше всего снега выпало в Петропавловске-Камчатском — 37 миллиметров.

С утра 6 декабря 2018 года из-за снега закрыта дорога, которая соединяет поселки Усть-Большерецк и Октябрьский Усть-Большерецкого района. Предварительно, запрет на движение по дороге будет действовать до 16.00 (07.00 мск) 6 декабря.

В Октябрьском городском поселении живет около 1600 человек. Запас топлива, продуктов питания, медикаментов есть. Скопления машин не наблюдается.