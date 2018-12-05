Группа москвичей заявила в полицию, что их обманули на два миллиарда рублей

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту заявлений жителей Москвы, которые якобы были обмануты на 2 миллиарда рублей, вложенных в строительство соляного завода в Нижегородской области.

"Следственным подразделением УВД по Центральному округу проводится проверка по заявлениям, поданными гражданами в полицию", — рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД. В ведомстве не смогли уточнить общего числа заявителей.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, заявители рассказали, что вложили в строительство завода в общей сложности около 2 миллиардов рублей. Обратившиеся в полицию граждане уверены, что завод даже не планировался к строительству, а забравшие деньги вкладчиков лица распорядились ими по своему усмотрению, сказал собеседник.