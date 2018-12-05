Калининградец сел на восемь лет за попытку вступить в "Правый сектор"*

КАЛИНИНГРАД, 5 дек — РИА Новости. Московский окружной военный суд приговорил калининградца к восьми годам колонии строгого режима за намерение выехать на территорию Украины для вступления в запрещенную в РФ экстремистскую организацию "Правый сектор"*, сообщила пресс-служба УФСБ по Калининградской области.

Сотрудники УФСБ установили, что житель Калининградской области в 2015 году через интернет связался с членами запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"*. По данным ведомства, он собирался выехать на Украину, чтобы пройти обучение в карательных подразделениях, в том числе в ходе вооруженного конфликта на Юго-востоке страны. Полученные навыки, как выяснили оперативники, он планировал использовать для совершения преступлений экстремистского и террористического характера на территории Калининградской области.

"Московский окружной военный суд признал виновным жителя Калининграда в совершении преступлений… и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении УФСД по региону.

В ходе обыска у мужчины в доме была обнаружена осколочная мина образца 1939 года, четыре банки с веществом серебристого цвета, каждая из которых может быть использована в качестве компонента при изготовлении самодельных взрывчатых веществ, а также огнестрельное и холодное оружие. В отношении него было возбуждено сразу несколько уголовных дел – о приготовлении к участию в вооруженном формировании, о незаконном хранении взрывчатых веществ, а также о приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.