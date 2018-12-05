В Тамбовской области пропала тринадцатилетняя школьница

ВОРОНЕЖ, 5 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы разыскивают 13-летнюю школьницу, которая ушла из дома в Тамбовской области и пропала, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

"Четвертого декабря 2018 года после обеда 13-летняя… ушла из дома по улице Мира города Рассказово Тамбовской области и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно", — говорится в сообщении.

По данным следствия, девочке на вид 14-15 лет, рост 165 сантиметров, была одета в куртку-пальто зеленого цвета, черные джинсы и черную шапку.

"К настоящему времени установлено, что вечером в день исчезновения школьницу видели в ТРЦ "Рио" города Тамбова, откуда она ушла в неизвестном направлении", — сообщает следствие.