МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Доставленный в больницу 61-летний охранник из Мурома скончался, сообщил Следственный комитет РФ.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что вооруженный сотрудник охраны, который сбежал в московский регион из Мурома, покончил с собой при задержании в Подмосковье. Позднее СК РФ сообщил, что мужчина был доставлен в больницу.

"Работник военизированной охраны, доставленный в подмосковную больницу <…> скончался", — говорится в сообщении СК в мессенджере WatsApp.

Добавляется, что следствием будет назначена судебно-медицинская экспертиза.