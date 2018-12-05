Ростовский суд оставил в силе приговор экс-депутату Госдумы Бессонову

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд в среду оставил без изменения приговор бывшему депутату Госдумы Владимиру Бессонову, заочно осужденному к трем годам колонии общего режима за нападение на полицейских, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Дина Боброва.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону 12 сентября приговорил Бессонова к трем годам колонии общего режима и объявил его в федеральный розыск. Приговор обжаловали обе стороны процесса.

"Апелляционным определением приговор суда первой инстанции оставлен без изменения", — сказала собеседница агентства.

Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел семь лет назад: по версии следствия, в декабре 2011 года Бессонов организовал в Ростове-на-Дону несогласованный митинг c более чем 100 участниками, а на требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом.

Как утверждают следователи, после попыток полицейских самостоятельно отключить звукоусиливающую аппаратуру участники митинга, включая Бессонова, устроили с ними драку. Потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Сам Бессонов неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, сами превысили полномочия.

Уголовное дело было передано в Кировский районный суд в 2015 году. Из-за неявок подсудимого суд вскоре изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на заочный арест и объявил его в розыск. Производство по делу было приостановлено, а в начале декабря 2017 года по ходатайству прокурора суд возобновил производство, решив рассмотреть материалы заочно.