Четырех жителей Самары будут судить за вымогательство миллиона долларов

САМАРА, 5 дек — РИА Новости. Красноглинский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело в отношении четырех жителей Самары, обвиняемых в вымогательстве у бизнесмена 1 миллиона долларов, сообщает в среду Генпрокуратура РФ.
По информации ведомства, после этого вымогатели неоднократно звонили на сотовый телефон предпринимателя, угрожая расправой, и требовали передать им деньги.
В апреле 2018 года МВД сообщало о задержании двух подозреваемых, позже их количество увеличилось до четырех. Им предъявлены обвинения в умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога и вымогательстве в особо крупном размере.
"Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех лиц… Уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд Самары для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.