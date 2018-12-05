СК возбудил дело после гибели трех человек от взрыва гранаты в Подмосковье

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при взрыве гранаты в городе Куровское Орехово-Зуевского района, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти трех человек в результате хлопка боеприпаса в одной из квартир города Куровское по признакам преступлений… "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и "незаконное приобретение и хранение боеприпасов", — говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что 4 декабря в одной из квартир в городе Куровское Орехово-Зуевского района взорвался боеприпас. От полученных телесных повреждений погибла 54-летняя женщина. Трое пострадавших с травмами были доставлены в больницу, где спустя некоторое время скончались двое мужчин 1992 и 1984 года рождения. В настоящее время в больнице находится 46-летняя женщина в состоянии средней тяжести.

"Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, накануне один из мужчин в лесополосе города Куровское нашел боевую гранату, которую решил продемонстрировать знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков", — отмечается в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших, опрошены жильцы дома.