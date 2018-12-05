В саранской гостинице произошла перестрелка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Мужчину ранили из огнестрельного оружия в гостинице в Саранске, следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает управление СК по Мордовии.
"В настоящее время на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты регионального управления СК. Следователями совместно с сотрудниками полиции выясняются мотивы, причины и другие обстоятельства произошедшей стрельбы в гостинице, а также устанавливаются причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.