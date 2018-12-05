ХАБАРОВСК, 5 дек — РИА Новости. Следствие по результатам проверки возбудило уголовное дело после отравления 27 человек в кафе в селе Ленинское Еврейской автономной области, сообщает СУСК РФ по региону.

Следствие установило, что с 1 по 11 октября этого года после посещения кафе "Осень" в Ленинском были госпитализированы 27 человек, в том числе пятеро детей, с диагнозом сальмонеллез. После отравления посетителей проверки приводили СК, прокуратура и Роспотребнадзор. Следствие утверждает, что услуги по организации питания населения в кафе предоставлялись с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

"Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

В свою очередь областная прокуратура признала обоснованным возбуждение дела. "Принятое СУСК России по ЕАО решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором Ленинского района Павлом Фокиным законным и обоснованным, расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района", — говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что к работе в кафе допускались люди без прохождения медицинского осмотра и профессиональной гигиенической аттестации. Выявлены факты реализации продуктов питания с истекшими сроками годности, продуктов с поврежденной упаковкой и без документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Отмечается, что в отношении владельца кафе прокуратура возбудила два дела об административных правонарушениях по статьям "нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" и "нарушение требований технических регламентов". По требованию прокурора владелец оштрафован на 30 тысяч рублей.

Кроме того сообщается, что управлением Роспотребнадзора по ЕАО в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по статье "нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", по результатам рассмотрения которого деятельность кафе приостановлена. В настоящее время кафе не работает.