В московском ресторане у женщины украли кольцо за 7,5 миллиона рублей

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Неизвестный украл кольцо за 7,5 миллиона рублей у женщины в ресторане в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение, что в ресторане на улице Рочдельской у женщины украли драгоценное кольцо за 7,5 миллиона рублей", — пояснил источник.

В полиции агентству подтвердили факт инцидента, не уточнив сумму материального ущерба.

"Поступило заявление в полицию о том, что в ночь на первое декабря в ресторане на Рочдельской, 15 у гражданки было похищено кольцо драгоценное", — пояснили в пресс-службе столичного управления МВД.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.