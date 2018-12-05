На Ставрополье три человека погибли от отравления угарным газом

ПЯТИГОРСК, 5 дек — РИА Новости. Три человека погибли в результате отравления угарным газом в станице Ессентукской Ставропольского края, сообщает АО "Газпром газораспределение Ставрополь".
Оперативно прибывшая на место происшествия аварийно-диспетчерская бригада АО "Предгорныйрайгаз" обнаружила, что двухконтурный котел установлен самовольно без согласования со специализированной организацией, отмечено в сообщении.
"В ходе дальнейшего обследования было выявлено, что теплообменник котла забит продуктами сгорания, вентиляция в дымоходе слабая, в результате чего в помещении образовалась высокая концентрация угарного газа. Договор с АО "Предгорныйрайгаз" на техническое обслуживание двухконтурного котла у собственников жилья отсутствует", — добавили в компании.
В настоящее время ведется проверка всех обстоятельств происшествия, уточняет АО "Газпром газораспределение Ставрополь".