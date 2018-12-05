Власти Москвы пообещали помочь сгоревшему приюту для бездомных животных

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Специалисты "Мосприроды" помогут сотрудникам сгоревшего частного приюта "Счастливый друг" в разборе завалов и готовы содействовать в размещении оставшихся животных, если к ним поступит такая просьба, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Специалисты Мосприроды помогут приюту "Счастливый друг" разбирать завалы. Подключился и молодежный совет департамента, волонтеры которого также готовы оказать необходимую поддержку. Среди членов Молодежного совета есть и зоозащитники, сотрудничающие с приютом "Красная сосна", — сообщили РИА Новости в ведомстве.
Всего в сети "Счастливый друг" три приюта. В них обитали порядка 1000 собак, кошек и кроликов. Сотрудники приюта в социальных сетях объявили сбор средств для помощи в восстановлении после пожара.
Крупнейший за последние годы пожар в приюте для животных произошел в Москве в марте прошлого года. Тогда в результате стремительно распространившегося пожара в одном из корпусов приюта на севере города погибли 13 собак. Спасти удалось более 80 собак и кошек.