Власти Москвы пообещали помочь сгоревшему приюту для бездомных животных

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Специалисты "Мосприроды" помогут сотрудникам сгоревшего частного приюта "Счастливый друг" в разборе завалов и готовы содействовать в размещении оставшихся животных, если к ним поступит такая просьба, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел рано утром в среду на северо-западе столицы на улице Нижние Мневники, дом 37 в частном приюте для животных. Когда на место приехали пожарные, одноэтажное деревянное здание уже горело по всей площади — 200 квадратных метров, шел густой черный дым. Администрация успела вывести на улицу 20 животных. По предварительным данным, сгорели порядка 30 бездомных собак и кроликов. Руководитель сети приютов Светлана Комиссарова сообщила РИА Новости, что животных, которых удалось спасти, переместили в другие отделения приюта.

"Специалисты Мосприроды помогут приюту "Счастливый друг" разбирать завалы. Подключился и молодежный совет департамента, волонтеры которого также готовы оказать необходимую поддержку. Среди членов Молодежного совета есть и зоозащитники, сотрудничающие с приютом "Красная сосна", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Как уточнили в департаменте, власти также готовы оказать помощь в размещении спасенных животных. "Если у них возникнут проблемы с размещением — мы будем помогать. Пока, по имеющейся информации, "Счастливый друг" сам устроит оставшихся животных", — добавил собеседник агентства.

Всего в сети "Счастливый друг" три приюта. В них обитали порядка 1000 собак, кошек и кроликов. Сотрудники приюта в социальных сетях объявили сбор средств для помощи в восстановлении после пожара.

Крупнейший за последние годы пожар в приюте для животных произошел в Москве в марте прошлого года. Тогда в результате стремительно распространившегося пожара в одном из корпусов приюта на севере города погибли 13 собак. Спасти удалось более 80 собак и кошек.