В Иваново автобус столкнулся с легковушкой

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Иваново в среду, сообщает УМВД по региону.

ДТП произошло в 13.15 мск на перекрестке улицы Шубиных и проспекта Строителей.

"По предварительной информации, пассажирский автобус "Богдан" двигался со стороны автовокзала в сторону улицы Куконковых и завершал маневр на запрещающий сигнал светофора, справа по улице Шубиных на проспект Строителей выехал легковой автомобиль Mitsubishi Pajero, и произошло столкновение. От удара иномарка совершила наезд на стоящий автомобиль Mercedes", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в автобусе на момент ДТП было три пассажира.

"В результате дорожной аварии, по предварительной информации, пострадало четыре человека — водитель, кондуктор и два пассажира автобуса. Характер травм уточняется", — информирует полиция.