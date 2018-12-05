МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) вместе с уполномоченным по правам человека во Владимирской области проверяет информацию СМИ, что заключенному "Владимирского централа" якобы отрезали язык, сообщил член СПЧ, руководитель комиссии по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы Андрей Бабушкин.

Информационное агентство РБК во вторник написало, что осужденному Мдиванишвили в тюрьме №2 УФСИН по Владимирской области ("Владимирском централе") отрезали язык. Информацию об этом РБК получило от президента "Центра помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции" Романа Кайфаджяна, который утверждал, что мужчину якобы истязали и кроме части языка лишили нескольких зубов. Кайфаджян заявил, что направил по этому поводу обращения генпрокурору Юрию Чайке и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

УФСИН по Владимирской области опровергло информацию, что заключенному отрезали язык, по данным ведомства, он откусил его сам, это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Сейчас мы находимся в стадии проверки этой информации вместе с уполномоченным по правам человека во Владимирской области. Это, возможно, произошло в ИК-7, но произошло или нет – мы выясняем. Ситуация, к сожалению, в обоих этих учреждениях ("Владимирском централе" и ИК-7), независимо от того, откусили там язык или нет, представляется как неблагополучная", — сказал РИА Новости Бабушкин.

Член СПЧ отметил, что поставлен вопрос о смене руководства "Владимирского централа".

"К сожалению, не выполняются многие наши технические рекомендации по "Владимирскому централу". Самая главная рекомендация – обеспечить человеческое отношение к заключенным, то, которое прописано у нас в правилах внутреннего распорядка и в Уголовно-исправительном кодексе – она не выполнена. Нами поставлен вопрос о замене руководства этого учреждения", — сказал РИА Новости Бабушкин.