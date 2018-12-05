Данные о нарушениях в детдомах Амурской области проверит прокуратура

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Прокуратура подключилась к проверке данных о нарушениях в детских домах-интернатах Амурской области, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Уже сейчас подключился следственный комитет, проводятся доследственные проверки по тем фактам, которые выявлены нами были. И проверяет прокуратура. Самое главное — чтобы эти проверочные мероприятия несли за собой серьезные последствия, системные изменения", — заявила Кузнецова в среду в эфире телеканала "Россия 24"

В понедельник на пленарном заседании Общественной палаты России Кузнецова заявила, что нарушения в детских домах-интернатах Приамурья "не перечесть". Она также сообщила о многочисленных травмах у детей, данные о которых, по ее словам, не передаются в соответствующие ведомства.

Кроме того, по данным Кузнецовой, в регионе фиксируются "многочисленные нарушения ведения и соблюдения финансовых интересов детей, имущественных прав детей" в детских домах. Как сообщалось, во вторник губернатор Амурской области Василий Орлов поручил проверить эту информацию в кратчайшее время.

Ранее амурские следователи начали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о выявленных многочисленных нарушениях в детских домах-интернатах Амурской области.