В Петербурге задержали подозреваемых в хищении бюджетных средств

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Двое мужчин, подозреваемых в хищении 6,3 миллиона рублей из бюджета, задержаны в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Задержаны двое подозреваемых в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Один из них, 40-летний генеральный директор коммерческой организации, второй – ранее судимый 46-летний гражданин – из числа руководства администрации муниципального образования… Предъявлено обвинение двум мужчинам, которые обналичили денежные средства, причинив тем самым ущерб свыше 6,3 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в рамках заключенного контракта между муниципальным округом, находящимся на территории Невского района, и коммерческой организацией, для оказания услуг по санитарной уборке и содержанию территорий из бюджета было выделено более 6,3 миллиона рублей. Впоследствии средства были обналичены.

В рамках возбужденного дела сотрудники правоохранительных органов провели 13 обысков в офисах и квартирах тех, кто был причастен к преступлению.

Руководителю компании избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его соучастник заключен под стражу.