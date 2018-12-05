На борту рейса Москва-Махачкала умерла женщина

МАХАЧКАЛА, 5 дек — РИА Новости. Женщина скончалась на борту самолета во время полета из Москвы в столицу Дагестана, сообщил РИА Новости представитель компании "Аэрофлот" в Махачкале.

Ранее СМИ сообщили, что на борту самолета, который летел из Москвы в Махачкалу, скончалась пассажирка, у которой резко ухудшилось состояние здоровья.

"Могу только подтвердить эту информацию, за всеми остальными подробностями необходимо обращаться в полицию", — рассказал собеседник агентства.

По данным источника в экстренных службах региона, женщина страдала от сахарного диабета, а прибывшие после посадки самолета врачи не могли уже ей ничем помочь.