В Воронеже школьница пропала после уроков

ВОРОНЕЖ, 5 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы разыскивают 16-летнюю школьницу, которая пропала без вести после уроков в Воронеже, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

"Установлено, что 30 ноября 2018 года, около 13.00 часов, несовершеннолетняя… ушла после занятий из МБОУ "Открытая сменная общеобразовательная школа №11 города Воронежа". До настоящего времени сведений о ее местонахождении не имеется", — говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости в следственном управлении, ранее школьница из дома не уходила.

"Приметы: на вид старше 16 лет, рост 179 см, плотного телосложения, волосы темного цвета (окрашенные), длинные, глаза голубого цвета. Была одета: куртка темно-синего цвета, шапка и шарф серого цвета, джинсы черного цвета, ботинки черного цвета, рюкзак сиренево-зеленого цвета", — сообщает следствие.

Полиция и СК просят всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения девушки, сообщить им.