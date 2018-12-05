В Северодвинске умер подросток, защитивший мать от пьяного соседа

МУРМАНСК, 5 дек – РИА Новости. Скончался подросток из Северодвинска Архангельской области Иван Крапивин, который в мае 2017 года получил тяжелые травмы, пытаясь защитить мать от пьяного соседа, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии, сообщается на сайте архангельского СУ СКР.

Трагедия в Северодвинске произошла в мае 2017 года. Мать 15-летнего Ивана Крапивина выпивала с соседом по коммунальной квартире, между ними возникла ссора, мужчина нанес женщине многочисленные удары гантелей и ножом. Иван попытался защитить мать, однако сам получил три удара металлической гантелей. Следователи возбудили дело по статье "покушение на убийство двух лиц", виновный был отправлен в колонию на 14,5 лет и должен выплатить 1 миллион рублей семье в качестве компенсации морального вреда.

Крапивин был доставлен северодвинскую больницу, где ему провели экстренную операцию. Затем подростка направили в больницы Архангельска и Москвы. Год мальчик провел в коме.

"Вчера стало известно о смерти несовершеннолетнего Ивана Крапивина из Северодвинска, который получил год назад тяжелые травмы, защищая свою мать от напавшего на нее соседа. При этом очевидно, что медицинские работники сделали все возможное и даже сверх того", — отмечается в сообщении ведомства.

Следователи указывают, что, несмотря на гибель подростка, Следственный комитет России намерен принять исчерпывающие меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, чтобы все причастные были привлечены к ответственности.

"В частности, проверяются действия сотрудников службы исполнения наказания, в результате которых ранее судимое лицо бесконтрольно проживало в одной коммунальной квартире с семьей, где воспитывался несовершеннолетний", — говорится в сообщении. Проверят следователи и работу участкового, и службы опеки. Также продолжается расследование уголовного дела по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" — в его рамках СК проверяет деятельность фонда благотворительной помощи, который собирал деньги на реабилитацию ребенка за рубежом.