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Происшествия

СК завел дело против жителя Ингушетии, купившего "шпионские" устройства

(обновлено: 13:19 05.12.2018)
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra

НАЛЬЧИК, 5 дек – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело на местного жителя, которого подозревают в незаконной покупке трех технических устройств, предназначенных для негласного получения информации, сообщает региональное СУСК.

GPS-трекер
© Depositphotos / zlaja
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"По данным следствия, 2 августа 2018 года 44-летний житель Назрани через интернет произвел заказ трех закамуфлированных под брелки автомобильной сигнализации технических устройств, являющихся специальными техническими средствами для негласного получения аудио-видеоинформации", — говорится в сообщении. Как отмечают следователи, в октябре мужчина получил оплаченный заказ в почтовом отделении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 138.1 ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации") УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы. Отмечается, что дело возбуждено по материалам проверки УФСБ по Ингушетии.

Тему уголовных дел о незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, подняли в конце прошлого года в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. По данным следствия, в конце января прошлого года житель Курганской области для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая устройство для передачи акустической информации из помещения. Устройство, как заявляло следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации. Дело дошло до суда, однако Лебяжьевский районный суд по ходатайству гособвинителя вернул дело прокурору для проверки обоснованности привлечения к уголовной ответственности.

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Фермер заявлял, что купил GPS-маячок для коровы, отбивающейся от стада. Путин, которому задали вопрос о ситуации с фермером, сказал, что постарается разобраться в инциденте. В марте 2018 года следственные органы прекратили уголовное дело в отношении фермера, сообщив, что у мужчины не было умысла на негласное получение информации. Представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявлял РИА Новости, что российские прокуроры изучат все дошедшие до суда уголовные дела о незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации.

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