В Балашихе спасли провалившегося под лед ребенка

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Подмосковные пожарные спасли провалившегося под лед ребенка на реке в подмосковной Балашихе, сообщили в среду в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Течение реки, скользкое илистое дно, сильный испуг и небольшой вес не позволили мальчику самостоятельно выбраться на берег. Течением его оттащило на середину реки, где его ноги крепко застряли в илистом дне", — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что пожарные спустились в воду и вместе с жителями, применив спасательную веревку, вызволили ребенка. До приезда бригады скорой помощи мальчику оказали первую помощь и отогрели. Врачи приняли решение не забирать ребенка в больницу.