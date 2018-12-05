В МК рассказали подробности об инциденте в здании редакции

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мужчина, задержанный в среду в здании редакции газеты "Московский комсомолец", предположительно, имел при себе справку из психиатрической больницы, он заявил, что проходил там лечение, сообщается на сайте издания.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, не вполне адекватный мужчина в издательстве "Московский комсомолец" угрожал одному из сотрудников, он был задержан, в редакции никто не пострадал.

"По предварительным данным, у гражданина при себе имелась справка из психиатрической больницы. Сам мужчина заявил, что проходил лечение в этом медучреждении, но сейчас отпущен оттуда на три месяца. Его зовут Алексей Георгиевич, ему 76 лет. В настоящий момент к нему вызвана психиатрическая бригада "скорой помощи", — говорится в сообщении.

Издание поясняет, что 27 ноября в ящике для корреспонденции на 1-м этаже здания редакции было оставлено письмо, в котором автор требовал организовать ему встречу с несколькими журналистами МК, "в противном случае он обещал устроить подобие… теракта" и собирался прийти за ответом 5 декабря. Письмо было передано в отдел полиции.

"Сегодня в 10.30 в здание редакции на улице 1905 года пришел предположительно автор письма (он был одет в ту же одежду) — немолодой мужчина, который потребовал встречи с теми же журналистами. В противном случае визитер обещал "раздеться догола", а если это не подействует, устроить погром. Сотрудники службы безопасности МК вызвали наряд полиции. Мужчину задержали и доставили в ОМВД для выяснения его личности", — отмечается в сообщении. —0-