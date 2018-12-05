МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Заместитель начальника ГУМЧС России по Тамбовской области за взятки проведет пять лет в колонии строгого режима вместо 7,5 лет условного наказания, вынесенных судом ранее, сообщается на сайте СК РФ.
"Решением суда апелляционной инстанции приговор суда первой инстанции изменен. Вместо ранее назначенного условного наказания (7,5 лет лишения свободы) осужденному назначено реальное лишение свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 миллион 600 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Установлено, что замначальника ГУМЧС России по Тамбовской области с сентября 2014 по июнь 2015 года от представителей одной из фирм получил 780 тысяч рублей, а с июня по ноябрь 2016 года через посредника от представителя другой фирмы — 125 тысяч рублей. Кроме этого, через подчинённого сотрудника он ежемесячно получал 10% от дохода индивидуального предпринимателя, итого порядка 70 тысяч рублей.