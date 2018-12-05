МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Заместитель начальника ГУМЧС России по Тамбовской области за взятки проведет пять лет в колонии строгого режима вместо 7,5 лет условного наказания, вынесенных судом ранее, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее суд в Тамбове приговорил к 7,5 годам лишения свободы условно заместителя начальника областного управления МЧС за серию взяток. Считая условное наказание чрезмерно мягким, прокуратура области заявила, что обжалует приговор в апелляционном порядке.

"Решением суда апелляционной инстанции приговор суда первой инстанции изменен. Вместо ранее назначенного условного наказания (7,5 лет лишения свободы) осужденному назначено реальное лишение свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 миллион 600 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Установлено, что замначальника ГУМЧС России по Тамбовской области с сентября 2014 по июнь 2015 года от представителей одной из фирм получил 780 тысяч рублей, а с июня по ноябрь 2016 года через посредника от представителя другой фирмы — 125 тысяч рублей. Кроме этого, через подчинённого сотрудника он ежемесячно получал 10% от дохода индивидуального предпринимателя, итого порядка 70 тысяч рублей.