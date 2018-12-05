В здании "Московского комсомольца" неадекватный мужчина угрожал сотруднику

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Не вполне адекватный мужчина в издательстве "Московский комсомолец" угрожал одному из сотрудников, он задержан, в редакции никто не пострадал, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.

"После прибытия на место сотрудники полиции приняли решение доставить мужчину для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел. У мужчины были признаки агрессивного поведения, он был не вполне адекватный, высказывал угрозы нанесения травм в адрес одного из сотрудников организации", — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что от действий мужчины никто не пострадал. На вопрос, действительно ли он угрожал ножом, в пресс-службе указали, что "он угрожал словесно".

По словам собеседника агентства, сейчас нарушитель доставлен в отдел полиции, проводится разбирательство, будет решаться вопрос о его привлечении к ответственности.