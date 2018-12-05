Спасенных из сгоревшего в Москве приюта для животных переместили

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Животных, которых удалось спасти из сгоревшего приюта для бездомных животных "Счастливый друг" на северо-западе Москвы, переместили в вольеры другого приюта, сообщила РИА Новости руководитель сети приютов Светлана Комиссарова.
"Те, которых спасли, перемещены в наш другой приют. Пока неизвестно, сколько их. Идёт экспертиза", — сказала Комиссарова агентству во вторник.
Всего в сети "Счастливый друг" три приюта. В них обитали порядка 1000 собак, кошек и кроликов, уточняется в соцсетях.
Крупнейший за последние годы пожар в приюте для животных произошел в Москве в марте прошлого года. Тогда в результате стремительно распространившегося пожара в одном из корпусов приюта на севере города погибли 13 собак. Спасти удалось более 80 собак и кошек.