Спасенных из сгоревшего в Москве приюта для животных переместили

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Животных, которых удалось спасти из сгоревшего приюта для бездомных животных "Счастливый друг" на северо-западе Москвы, переместили в вольеры другого приюта, сообщила РИА Новости руководитель сети приютов Светлана Комиссарова.

Пожар произошел рано утром по улице Нижние Мневники, дом 37. Когда на место приехали пожарные, одноэтажное деревянное здание уже горело по всей площади — 200 квадратных метров, шел густой черный дым. Администрация успела вывести на улицу 20 животных. По предварительным данным, сгорели порядка 30 бездомных собак и кроликов.

"Те, которых спасли, перемещены в наш другой приют. Пока неизвестно, сколько их. Идёт экспертиза", — сказала Комиссарова агентству во вторник.

Всего в сети "Счастливый друг" три приюта. В них обитали порядка 1000 собак, кошек и кроликов, уточняется в соцсетях.

Крупнейший за последние годы пожар в приюте для животных произошел в Москве в марте прошлого года. Тогда в результате стремительно распространившегося пожара в одном из корпусов приюта на севере города погибли 13 собак. Спасти удалось более 80 собак и кошек.