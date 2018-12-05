Мосгорсуд утвердил мировое соглашение телеканала ТВ-3 с "Яндексом"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мосгорсуд в среду утвердил мировое соглашение телеканала ТВ-3 и "Яндекса" и закрыл производство по спору о пиратских копиях сериалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее юристы "Газпром-медиа" (в холдинг входит телеканал ТВ-3, "Супер" и другие, подавшие в суд на "Яндекс") объявили, что сторонам удалось заключить мировое соглашение. Они отказались от всех своих требований и попросили суд утвердить документ.

Ранее такую же процедуру прошло мировое соглашение с телеканалом "Супер".

Ожидается, что в четверг Мосгорсуд рассмотрит отказ от требований еще двух телеканалов холдинга — ТНТ и "2х2", которые требовали удались из поисковой выдачи пиратские копии сериалов "Домашний арест" и "Осторожно, земляне!".