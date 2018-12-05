Мосгорсуд 6 декабря рассмотрит жалобу на приговор блогеру Давидычу

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мосгорсуд 6 декабря рассмотрит жалобу на приговор основателю сообщества "Смотра.ру", видеоблогеру Эрику "Давидычу" Китуашвили, осужденному по делу о мошенничестве с автостраховками и отмывании денег, сообщили РИА Новости в суде.

"Судебное заседание назначено на 6 декабря, на 13:00", — рассказал собеседник агентства.

Дорогомиловский суд Москвы 19 октября приговорил Китуашвили к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима. При этом суд оправдал блогера по одному эпизоду мошенничества, а еще по одному эпизоду мошенничества со страховкой и отмыванием денег он избежал наказания из-за истечения срока давности. Согласно недавно принятому закону, каждый проведенный Китуашвили день в СИЗО зачтен за 1,5 дня в колонии.

По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL55 AMG, BMW М5 и BMW 745i, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал. Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. Блогер себя виновным не считает.

В конце октября Верховный суд РФ признал незаконным содержание блогера в ходе следствия под стражей на протяжении почти двух лет. До этого Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил Китуашвили 2,1 тысячи евро за содержание под стражей, указав, что оснований для такой меры пресечения не было.