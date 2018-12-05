В Саратове обвинили организатора квеста в причинении травм пяти клиенткам

САРАТОВ, 5 дек — РИА Новости. Организатор и два актера-аниматора экстремального квеста в Саратове стали фигурантами уголовного дела после того, как пятеро посетительниц этого развлечения получили травмы, сообщило в среду областное управление СК РФ.
"Следователями СК 26-летнему индивидуальному предпринимателю, организовавшему предоставление услуг… и актерам-аниматорам данного заведения 25 и 22 лет предъявлено обвинение… Вину в инкриминируемом деянии молодые люди признали полностью", — говорится в сообщении.
Всех троих обвинили по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Фигурантам дела грозит до шести лет лишения свободы.