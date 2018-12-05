В Саратове обвинили организатора квеста в причинении травм пяти клиенткам

САРАТОВ, 5 дек — РИА Новости. Организатор и два актера-аниматора экстремального квеста в Саратове стали фигурантами уголовного дела после того, как пятеро посетительниц этого развлечения получили травмы, сообщило в среду областное управление СК РФ.

По данным следствия, 8 июля 2017 года компания из пяти девушек посетила экстремальный квест в Кировском районе Саратова, где их по сценарию поместили в макет автомобиля, а актеры-аниматоры для большей зрелищности стали распространять внутрь машины открытое пламя, от чего одна из посетительниц получила ожоги, причинившие средний вред ее здоровью, а четыре ее подруги также получили повреждения.

"Следователями СК 26-летнему индивидуальному предпринимателю, организовавшему предоставление услуг… и актерам-аниматорам данного заведения 25 и 22 лет предъявлено обвинение… Вину в инкриминируемом деянии молодые люди признали полностью", — говорится в сообщении.

Всех троих обвинили по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Фигурантам дела грозит до шести лет лишения свободы.