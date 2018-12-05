Суд утвердил мировое соглашение телеканала "Супер" и "Яндекса"

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Мосгорсуд в среду утвердил мировое соглашение владельца телеканала "Супер" (компания "Парнас Медиа") и "Яндекса" по спору о пиратских копиях сериалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Выслушав мнение сторон, изучив меморандум, суд приходит к выводу о возможности заключения мирового соглашения", — огласила решение судья. Производство по иску прекращено.

Ранее четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того, как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не в состоянии отличить их от пиратских.