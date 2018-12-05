В Петербурге возбудили уголовное дело об ограблении ветерана ВОВ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело об ограблении в Санкт-Петербурге мошенниками ветерана Великой Отечественной войны и его жены, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ", — рассказала Волк.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев дал распоряжение руководству ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти проверить информацию СМИ о мошенниках, которые ограбили ветерана Великой Отечественной войны и его супругу.

"К раскрытию преступления привлечены опытные сотрудники ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание злоумышленников", — добавила Волк.