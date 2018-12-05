В Уфе вышли на работу артисты филармонии, пострадавшие от падения балки

УФА, 5 дек — РИА Новости. Артисты хора филармонии в Уфе, пострадавшие при падении на них сценической конструкции, чувствуют себя хорошо и работают в обычном режиме, сообщил РИА Новости представитель минкультуры Башкирии.

Ранее источник в правоохранительных органах Башкирии сообщал, что во вторник на четырёх работников башкирской государственной филармонии упала сценическая балка, пострадавших увезли в больницу и после оказания первой помощи отпустили домой.

По данным минкультуры, "при опускании сценического штанкета по касательной он задел находящихся на сцене артистов Государственной академической хоровой капеллы им. Т. Сайфуллина".

"Также в филармонии отметили, что в результате своевременного осмотра артистов медицинскими работниками телесных повреждений не выявлено. В данный момент артисты чувствуют себя хорошо. Никто из них не госпитализирован и не находится на листе временной нетрудоспособности. В настоящее время артисты продолжают творческую деятельность в рабочем режиме", — пояснили агентству в ведомстве.