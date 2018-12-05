В Уфе вышли на работу артисты филармонии, пострадавшие от падения балки

УФА, 5 дек — РИА Новости. Артисты хора филармонии в Уфе, пострадавшие при падении на них сценической конструкции, чувствуют себя хорошо и работают в обычном режиме, сообщил РИА Новости представитель минкультуры Башкирии.
По данным минкультуры, "при опускании сценического штанкета по касательной он задел находящихся на сцене артистов Государственной академической хоровой капеллы им. Т. Сайфуллина".
"Также в филармонии отметили, что в результате своевременного осмотра артистов медицинскими работниками телесных повреждений не выявлено. В данный момент артисты чувствуют себя хорошо. Никто из них не госпитализирован и не находится на листе временной нетрудоспособности. В настоящее время артисты продолжают творческую деятельность в рабочем режиме", — пояснили агентству в ведомстве.