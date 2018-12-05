Троих волгоградцев поймали с 75 поддельными купюрами

ВОЛГОГРАД, 5 дек – РИА Новости. Полиция задержала в Волгограде троих местных жителей с 75 поддельными купюрами номиналом в 2 тысячи рублей, их подозревают в сбыте фальшивых денег, сообщает в среду ГУМВД по Волгоградской области.

По данным полиции, трое волгоградцев расплачивались фальшивыми двухтысячными купюрами в небольших магазинах Волгограда, Светлоярского района и в некоторых населенных пунктах Астраханской области. Как сообщает ведомство, продавец одой из торговых точек запомнила часть номера машины преступников, полицейским удалось установить их личности и задержать на посту ДПС.

"В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили 75 поддельных двухтысячных купюр, а также денежные средства, которые подозреваемые получали в качестве сдачи за покупки. Установлено 16 фактов сбыта поддельных купюр", — говорится в сообщении полиции.

Уточняется, что против волгоградцев возбуждено уголовное дело по статье "изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", им грозит до 8 лет лишения свободы.