Пожар в магазине Владимирской области потушили

Сотрудники подразделений МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото

Сотрудники подразделений МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Пожар в магазине "Дикси" в городе Камешково Владимирской области потушен, площадь горения составила 480 квадратных метров, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Ранее представитель экстренных служб региона говорил РИА Новости, что в ночь на среду загорелось одноэтажное здание магазина на площади порядка 500 квадратных метров.

"Пожар полностью потушен. Причины пожара устанавливаются. На месте работали 40 человек и 14 единиц техники", — сказала собеседница агентства.

"Когда приехали первые пожарные подразделения, было установлено, что пожар происходит по всей площади крыши. Поздний вызов", — добавила она.

По ее словам, охваченная огнем площадь составила 480 квадратных метров.